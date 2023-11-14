14 ноября 2023, 22:05

Жителям Подмосковья напомнили об упрале налога после продажи недвижимости

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Жителям Московской области напомнили, что при продаже недвижимости необходимо заплатить налог. Для физлиц его размер составляет 13%, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

«При продаже недвижимости владельцы платят налог с полученного дохода (НДФЛ). Объект должен находиться в собственности меньше минимального срока владения - пять лет. Если собственность получена в подарок, унаследована или приобретена по договору ренты, то срок сокращается до трех лет», - уточнили в ведомстве.

Если жилье единственное, то срок владения сокращается до трех лет. От налогов освобождаются семьи с двумя и более несовершеннолетних детей. Также для этого нужно купить жилье в течение того же года, что и продажа прежнего, или до 30 апреля следующего. Площадь должна быть больше предыдущей, а кадастровая стоимость выше. Также она не должна превышать 50 миллионов рублей.

При вопросе о единственном жилье учитывается наличие недвижимости у каждого супруга отдельно. В этом случае налог также рассчитывается индивидуально.

Налог можно сократить за счет налогового вычета.

«Он позволяет уменьшить сумму, с которой уплачивается налог, на один миллион рублей при продаже квартир, комнат, домов, садовых домов и земельных участков или на 250 тысяч рублей при продаже нежилых помещений», - уточнили в ведомстве.

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Налоги
14 ноября 2023, 21:02
Спортсмены из Солнечногорска завоевали золото и серебро на турнире по смешанному рукопашному бою
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Борцы из Солнечногорска завоевали золото и серебро на Международном турнире по смешанному рукопашному бою — СРБ — MMA «International Mixed Hand-to-Hand Combat Tournament МНС — ММА» памяти Меркина. Соревнования прошли в Москве.

В турнире поучаствовали спортсмены из 10 стран, в числе которых Россия, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Армения и другие.

Михаил Костенко занял первое место, а Кирилл Алексеев - второе. Оба борца получили звание «Мастер спорта».

«Бойцы готовились к соревнованиям под чутким руководством наставника Данилы Потапова, которому также было присвоено звание „Тренер республиканской категории“», - уточнили в администрации городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Спортсмены Солнечногорск
14 ноября 2023, 20:49
Жителей Солнечногорска пригласили на военно-спортивные соревнования «Юнармейский набат»
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В Солнечногорске пройдут отрытые военно-спортивные соревнования «Юнармейский набат». Его посвятят 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

«К участию в соревнованиях допускаются дети от 10 до 17 лет включительно, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. В состав команды войдут 10 участников, включая капитана», - рассказали в администрации округа.

Турнир состоится 25 ноября. Мероприятие организуют на территории нового корпуса школы № 4 в микрорайоне Рекинцо.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск
14 ноября 2023, 19:28
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 14 ноября оценили в 7 баллов
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Загруженность дорог Московской области вечером 14 ноября составила семь баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Пробки образовались на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Минском, Киевском, Варшавском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вязёмы.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
14 ноября 2023, 18:49
Теннисистка из Химок Альфия Юнусова стала серебряным призером первенства России
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанница училища олимпийского резерва № 3 городского округа Химки выиграла серебряную медаль командного зачета первенства России по настольному теннису. Участие в соревнованиях приняли юные спортсмены до 22 лет.

Так, по итогам выступления женских пар в дуэте с Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга спортсменка из Химок Альфия Юнусова стала серебряным призером. Девушки, в составе сборной Московской области, одолели свыше 120 теннисистов из 18 российских регионов.

Ранее спортсменки из Химок стали бронзовыми призерами первенства России. Награды получили Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова и Альфия Юнусова. Также теннисистки заполучили 11 медалей областного первенства по настольному теннису.

Напомним, что училище олимпийского резерва № 3 готовит спортсменов для сборных команд Московской области и Российской Федерации, а также специалистов по физической культуре и спорту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Теннис

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