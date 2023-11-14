Жителям Подмосковья напомнили об упрале налога после продажи недвижимости

«При продаже недвижимости владельцы платят налог с полученного дохода (НДФЛ). Объект должен находиться в собственности меньше минимального срока владения - пять лет. Если собственность получена в подарок, унаследована или приобретена по договору ренты, то срок сокращается до трех лет», - уточнили в ведомстве.

Если жилье единственное, то срок владения сокращается до трех лет. От налогов освобождаются семьи с двумя и более несовершеннолетних детей. Также для этого нужно купить жилье в течение того же года, что и продажа прежнего, или до 30 апреля следующего. Площадь должна быть больше предыдущей, а кадастровая стоимость выше. Также она не должна превышать 50 миллионов рублей.

При вопросе о единственном жилье учитывается наличие недвижимости у каждого супруга отдельно. В этом случае налог также рассчитывается индивидуально.

Налог можно сократить за счет налогового вычета.

«Он позволяет уменьшить сумму, с которой уплачивается налог, на один миллион рублей при продаже квартир, комнат, домов, садовых домов и земельных участков или на 250 тысяч рублей при продаже нежилых помещений», - уточнили в ведомстве.

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