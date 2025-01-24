Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за нецелевое использование земли

Во время профилактического визита в Балашихе инспекторы выявили подобное нарушение. Участок, отведенный под строительство торгово-развлекательного комплекса использовали как объект дорожного сервиса. Владелец получил предостережение, но повторный визит выявил те же нарушения. Инспекторы передали материалы в суд, однако, в досудебном порядке собственник земли исправил ситуацию и сменил вид разрешенного использования на соответствующий его коммерческой деятельности.

Еще один инцидент произошел в Богородском округе. После иска в суд владельцу участка пришлось прекратить торговую деятельность.

Напомним, в Московской области работает мобильное приложение «Народный инспектор». С его помощью жители могут самостоятельно сообщить о нарушениях.