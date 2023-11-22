Жителям Подмосковья напомнили об опасности раннего выхода на лед водоемов

По словам главы министерства Тихона Фирсова, опасность провалиться под лед будет высокой, пока его толщина не достигнет безопасного значения.

«Некоторые жители уже замечены нашими специалистами, прогуливающимися по тонкому льду водоемов. Такая затея не сулит ничего хорошего, ведь существует реальная опасность провалиться под лед, ведь пока его толщина еще не достигла безопасного значения для нахождения на нем», - сказал он.

Так, безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее семи сантиметров, для сооружения катка и рыбалки - 12 сантиметров, для пешей переправы - 15 сантиметров, а для проезда машин - 30 сантиметров. Сейчас таких значений не достиг ни один подмосковный водоем.

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