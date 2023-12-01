Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-записи в государственные ветклиники

«Сегодня в 53 клиниках государственной ветслужбы Подмосковья можно записать своего любимца на прием к ветеринарному врачу, не выходя из дома», - сообщил министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.

Информация о записи поступит на номер телефона или e-mail заявителя в течение пяти минут. Отмечается, что в большинстве случаев ветеринарная помощь требуется кошкам, собакам и хорькам. Записать питомца к специалисту можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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