Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-выписках из реестра собственности

Услуга доступна на региональном портале. Подать заявку могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого понадобится авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить форму заявления.

По одному онлайн-заявлению можно получить выписки из региональных и муниципальных реестров имущества сразу на несколько объектов собственности. Документ подтверждает факт учета в реестре имущества, носит информационный характер и предназначен для предъявления по месту требования.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.