Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по замене газового оборудования

По словам главы Мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, новые возможности онлайн-портала избавят жителей от лишней бумажной волокиты. При помощи сервиса можно сообщить об истечении срока службы или поломке плиты, бойлера, котла или другой техники, которую запрещено менять самостоятельно.

«Услуги запущены на регпортале в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования, который реализуется Московской областью совместно с федеральным правительством. Новые возможности избавят жителей от бумажной волокиты и позволят повысить качество предоставляемых услуг», - отметила она.

Услуга доступна в разделе «Дом и ЖКХ». В специальной онлайн-форме необходимо указать, какое оборудование нуждается в замене, а также адрес и дату работ. Заявку рассмотрят в течение трех рабочих дней.

Кроме того, жители могут оставить обратную связь о предоставленной услуге.