Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-регистрации домашних животных
Жители Подмосковья могут подать заявку на регистрацию питомца через «Госуслуги», при помощи портала также можно записаться на прием к ветеринару.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, цифровые сервисы помогают владельцам домашних животных быстро и просто получить необходимые услуги.
«На региональном портале для владельцев домашних животных работают два цифровых сервиса. С их помощью можно быстро и удобно подать заявку на регистрацию питомца в Подмосковье и записаться в ветклинику. Это займет пару минут, а доступ к онлайн-форме открыт с любого устройства», - сказала она.
Жители Подмосковья должны регистрировать домашних животных с 1 сентября. Это касается собак любой породы старше трех месяцев. По желанию на учет ставят кошек и других питомцев. При этом хозяин должен быть прописан в Подмосковье.
При заполнении онлайн-заявки также можно записать животное на прием к ветеринару.
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