Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-портале по подбору детских лагерей

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, родители могут подобрать лагерь для ребенка на специальном портале. Там также есть информация о необходмых документах и вещах, которые стоит взять собой на отдых.

«В летние каникулы в Подмосковье будут работать более 100 детских оздоровительных лагерей, среди которых и наш лагерь „Литвиново“, который стал одним из лучших в стране. Мы предусмотрели все для комфортного и безопасного отдыха», - сказала она.

По словам начальница соцзащины Игоря Мамонкина, с начала года в детских лагерях отдохнули более 50 ребят из Балашихи и Реутова.

Ранее о работе учреждений рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сообщил, что в этом сезонетам отдохнут около 100 тысяч детей.

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