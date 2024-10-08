08 октября 2024, 14:17

Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оплате коммунальных услуг

Медиасток.рф
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Жители Подмосковья могут оплатить коммунальные услуги, судебную задолженность и многое другое через сервис «Онлайн-платежи». Он доступен на региональном портале госуслуг.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, для использования сервиса нужно авторизоваться на региональном портале при помощи ЕСИА. С его помощью также можно выполнять перевод на карту, оплачивать образование и услуги охранно системы. Для этого нужно выбрать нужную категорию, указать поставщика и внести сумму.

В ведомстве напомнили, что на региональном портале доступно более 380 электронных госуслуг и сервисов для жителей и бизнеса. Ежедневно им пользуются свыше 125 тысяч человек.

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Госуслуги
08 октября 2024, 14:14
Около миллиона кубометров отходов вывезли из 10 округов Подмосковья в сентябре
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор Сергиево-Посадского кластера вывез порядка одного миллиона кубических метров отходов за сентябрь. Мусор был утилизирован из 10 городских округов, включая Дмитровский, Долгопрудный, Дубну, Королев, Лобню, Мытищи, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки.

Уборка мусора проводилась согласно установленному графику, для чего использовали 209 мусоровозов и других специализированных машин. Более 180 тысяч кубометров крупногабаритных отходов направили на полигоны, в то время как объем сырья, подходящего для переработки, превысил 32 тысячи кубометров.

Контейнеры для сбора мусора также требуют регулярного обслуживания, поскольку часто подвергаются износу. В Сергиево-Посадском кластере регоператор осуществил работы по приведению контейнеров на специализированных площадках в надлежащее состояние. В сентябре в муниципалитетах установили 112 новых баков и восстановили 123 контейнера.

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Экология Мусор
08 октября 2024, 13:12
Артисты из Лобни получили награды международного конкурса
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Конкурс «Созвездие талантов» прошел в доме культуры «Луговая» в Лобне. Воспитанники объединений городского дворца творчества «Планета талантов» показали высокие результаты.

Организовала международное мероприятие липецкая Академия культуры и искусства. Молодые артисты из Лобни покорили жюри своим мастерством, завоевав несколько призов.

Первое место в конкурсе занял вокальный ансамбль «Карамель». Хореографический коллектив «Экзерсис» стал обладателем первого места и гран-при. Юный вокалист Марк Н. также удостоился гран-при.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл школьный театр в Жуковском.

Сейчас в Подмосковье работает 1013 школьных театров, 40 из них носят почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня конкурсы Образование
08 октября 2024, 12:44
Еще 61 госзакупку опубликовали в Подмосковье за неделю
Медиаархив Подмосковья
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Свыше 60 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для ремонта теплосетей и строительства котельных.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Балашихе, Луховицах, Талдоме, Чехове, Серебряных Прудах и Наро-Фоминске капитально отремонтируют участки теплосетей.

Кроме того, в Богородском округе, Наро-Фоминске и Рузе найдут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных, а в Мытищах - для реконструкции очистных сооружений.

В Пушкино и Истре капитально отремонтируют дороги, в Коломне - мостовой переход через реку Шеленку, а в Лобне - улицу Гагарина.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Ремонтные работы
08 октября 2024, 12:26
Снос незаконного хостела начался в Мытищах по решению суда
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Ликвидация самовольно построенных на территории городского округа объектов началась в Мытищах. Владелец одного из незаконных хостелов после решения суда приступил к сносу здания.

Начальник управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ Елена Лебеденко рассказала, что в настоящее время на рассмотрении в суде находятся более 10 подобных дел. Некоторые продолжавшиеся более двух лет судебные тяжбы удалось выиграть. Суд обязал собственника объектов на улице Вторая Бауманская, д. 8А, снести постройки в течение месяца.

«На этой неделе владелец самостоятельно начал снос первого хостела, не дожидаясь приезда тяжелой техники и получения дополнительных убытков и ущерба», - сообщила Елена Лебеденко. К ликвидации второго здания хозяин собирается приступить на следующей неделе.

Строительно-технические экспертизы подтвердили, что два здания, в которых размещались хостелы, не соответствуют градостроительным, санитарным и противопожарным нормам, а также угрожают жизни и здоровью граждан.

Самовольные постройки всегда вызывали недовольство и обеспокоенность жителей соседних домов, поскольку в них селятся нелегальные мигранты, нарушающие гражданское и трудовое законодательство. Администрация муниципалитета вместе с Главным управлением региональной безопасности Подмосковья проводит огромную работу по выявлению и ликвидации незаконных зданий, общежитий и хостелов.

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Суд Мытищи Мигранты

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