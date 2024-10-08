Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оплате коммунальных услуг

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, для использования сервиса нужно авторизоваться на региональном портале при помощи ЕСИА. С его помощью также можно выполнять перевод на карту, оплачивать образование и услуги охранно системы. Для этого нужно выбрать нужную категорию, указать поставщика и внести сумму.

В ведомстве напомнили, что на региональном портале доступно более 380 электронных госуслуг и сервисов для жителей и бизнеса. Ежедневно им пользуются свыше 125 тысяч человек.

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