Жителям Подмосковья напомнили об оформлении компенсаций за детсад на РПГУ

Родители могут вернуть себе часть средств, оплаченных за детский сад. Размер компенсации зависит от того, сколько учащихся в семье. На первого ребенка положен возврат 20% от среднего размера платы, на второго - 50%, на третьего и последующих детей - 70%.

При расчете компенсации учтут количество дней, в которые ребенок фактически посещал садик.

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