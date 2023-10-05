Жителям Подмосковья напомнили об образцах заявлений на портале «Твой Домовой»

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Они находятся в разделе «Как быть, если…?». Документы можно скачать и обратиться в офис расчетного центра с уже заполненными бланками.

«Это заявления на изменение лицевого счета, на возврат или розыск платежа, на изменение типа жилого помещения и на перераспределение денежных средств», - сообщили в ведомстве.

Также на портале есть разделы «ЖКХ», «Приборы учета», «Платежный документ», «Долги. Почему не стоит их копить», «Как быть, если…», «Социальная поддержка». В них можно найти подсказки по действиям в разных ситуациях в сфере ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».