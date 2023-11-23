Жителям Подмосковья напомнили о завершении ноябрьского периода приема показаний счетчиков
Совсем скоро завершится ноябрьский период приема показаний счетчиков. Об этом напомнили представители министерства ЖКХ региона.
Подать показания счетчиков электроэнергии можно до 26 ноября, а сроки предоставления показаний за воду и тепло зависят от условий договоров управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
МосОблЕИРЦ напоминает, что на официальном сайте и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики» предоставлена информация о сроках передачи показаний счетчиков. Кроме того, там опубликованы даты проверки приборов учета.
Показания счетчиков можно подать на сайте МосОблЕИРЦ, при помощи мобильного приложения, в клиентских офисах расчетных центров и по телефону: 8 499 444-01-00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.
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