Жителям Подмосковья напомнили о запрете срывать краснокнижные цветы

«Весной все живое особенно уязвимо. Растения после длительного покоя набираются сил перед периодом цветения и размножения. Их сбор может нанести вред экосистеме, так как многие из них цветут всего раз в год в определенный промежуток времени», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Например, в Химках среди краснокнижных растений встречаются: рябчик шахматный, касатик безлистный, рябчик русский и другие редкие цветы. Одни из самых редких весенних растений в Московской области - печеночница благородная, бурчак Гмелина, горицвет, ветреница дубравная и другие. Ботаники просят жителей и гостей региона бережно относится к цветам и не собирать их, лишая возможности размножения.

Напомним, что за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений предусмотрен штраф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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