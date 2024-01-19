Жителям Подмосковья напомнили о запрете охоты на куньих

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что куньи - это семейство млекопитающих отряда хищных. В Подмосковье их насчитывается 10 видов.

«2 вида куниц, барсук, ласка, горностай, 2 вида норок, 2 вида хорьков и речная выдра. Некоторое из них занесены в Красную Книгу Московской области, как, например, речная выдра и европейская норка, другие же относят к ценным охотничьим ресурсам», - указал Фирсов.

Зоологи объяснили, что только барсуки из всех куньих, живущих в регионе, впадают в спячку. Остальные представители этого семейства остаются активными в зимний период. Некоторые, например, ласка и горностай, меняют свою шубку с коричневого на белый цвет, тогда как куница и хорек сохраняют свои летние окрасы без линьки.

Все куньи являются беспощадными хищниками, способными одолеть жертву в несколько раз больше своего размера. Горностай может напасть на крупного зайца-русака. Кроме того, фиксировались случаи нападения на небольших оленей, известных как кабарга.

Ласки считающиеся одними из самых маленьких представителей семейства. Они активно атакуют крупных полевок, крыс и птиц, превосходящих их по размеру и весу.

В зимний период бодрствующие хищники, такие как куницы и горностаи, хорошо лазающие по деревьям, охотятся на птиц и белок. В то же время хорьки и ласки, привыкшие доставать пищу с земли, питаются мышами, обнаруживая их следы на снегу. Выдры, которые питаются рыбой, в зимний период находят достаточное количество пищи в водоемах.

«Куньи - удивительные и ценные во всех смыслах животные. Те виды, которые занесены в нашу Красную Книгу находятся в регионе под охраной, и охота на них запрещена в любое время», - добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что на территории Подмосковья ведутся работы по очистке зеленых зон.

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