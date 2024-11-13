Жителям Подмосковья напомнили о заказе справок из военкомата онлайн

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Организацию зимнего сезона в парках городского округа обсудили на оперативном совещании в администрации Серпухова. К Новому году для жителей и гостей города подготовили большую программу мероприятий.

1 декабря откроется Почта Деда Мороза и состоится торжественное зажжение огней на новогодней елке, в котором будут участвовать различные сказочные персонажи. Для юных жителей Серпухова организуют подвижные игры и хоровод.

14 декабря во Дворце торжеств «Центральный» распахнет двери резиденция Деда Мороза. Театр юного актера «ЧересЧУР» подготовит для детей яркие новогодние представления.

Парки Серпухова также присоединятся к общеобластным мероприятиям «Новый год под шубой», которое пройдет 28–29 декабря, «Рождественские узоры» (7 января) и ряду других.

В парках «Жемчужина» и «Питомник» зальют катки, где будут проводиться различные зимние активности.

В рамках подготовки к зимнему сезону прошли проверки, которые показали, что парки города имеют всю необходимую для очистки дорожек от льда и снега технику. Тропинки будут посыпать гранитной крошкой.

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