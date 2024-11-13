13 ноября 2024, 11:28

Жителям Подмосковья напомнили о заказе справок из военкомата онлайн

Медиасток.рф
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Жители Подмосковья получили справки из военкомата онлайн свыше двух тысяч раз с начала года. Сделать это можно через «Госуслуги».

Жители могут получить справки комплексно, заполнив одну форму и указав нужные виды документов. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Справки из военкомата нужны для оформления пенсий, пособий и льгот. Запросить их могут как военнослужащие, так и их родственники.

Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.

Госуслуги
13 ноября 2024, 11:36
Резиденция Деда Мороза откроется в Серпухове 14 декабря
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Организацию зимнего сезона в парках городского округа обсудили на оперативном совещании в администрации Серпухова. К Новому году для жителей и гостей города подготовили большую программу мероприятий.

1 декабря откроется Почта Деда Мороза и состоится торжественное зажжение огней на новогодней елке, в котором будут участвовать различные сказочные персонажи. Для юных жителей Серпухова организуют подвижные игры и хоровод.

14 декабря во Дворце торжеств «Центральный» распахнет двери резиденция Деда Мороза. Театр юного актера «ЧересЧУР» подготовит для детей яркие новогодние представления.

Парки Серпухова также присоединятся к общеобластным мероприятиям «Новый год под шубой», которое пройдет 28–29 декабря, «Рождественские узоры» (7 января) и ряду других.

В парках «Жемчужина» и «Питомник» зальют катки, где будут проводиться различные зимние активности.

В рамках подготовки к зимнему сезону прошли проверки, которые показали, что парки города имеют всю необходимую для очистки дорожек от льда и снега технику. Тропинки будут посыпать гранитной крошкой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Серпухов Парки
13 ноября 2024, 11:21
Кинопоказ к 99-летию со дня рождения Майи Плисецкой пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Тематический кинопоказ, посвященный легендарной советской и российской балерине и хореографу Майи Плесецкой, проведут в центральной детской школе искусств. Встречу организуют 19 ноября в 18:00.

Гостям вечера покажут выпуск телепередачи «Личная жизнь», в котором расскажут о нелегком пути Плисецкой, ставшей символом русского балета.

«Это мероприятие не только напомнит о выдающемся вкладе Майи Плисецкой в отечественную культуру и искусство, но и станет важным шагом в рамках масштабной патриотической программы, направленной на объединение различных поколений жителей города вокруг общих ценностей», - рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Мероприятие проведут в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который направлен на формирование исторического интереса у подрастающего поколения.

«Помнить о таких личностях, как Майя Плисецкая, значит сохранять культурную память и вдохновлять молодежь на достижения в искусстве и жизни. Важно, чтобы новые поколения знали о своих героях и гордились ими», - отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Кинопоказ пройдет по адресу: Химки, улица Чапаева, дом № 6.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Кино История
13 ноября 2024, 11:16
Еще 2 больничных стационара откроют в Подмосковье в 2024 году
Пресс-служба Администрации Богородского округа
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Два новых стационара откроют в Подмосковье к концу года. Это реанимационное отделение в хирургическом корпусе № 2 в Подольской больнице и больничный комплекс в Хотькове.

«У нас ведется полная реконструкция приемно-диагностического отделения. Здесь будут диагностическая палата, противошоковая палата, кабинеты врачей. Рядом находится рентген, компьютерная томография, реанимационный зал для экстренных больных, две экстренные операционные. Ногинская больница является травмоцентром самого высокого уровня. Сюда доставляют тяжелых пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», - рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Строительную часть работ планируется завершить до конца года. Ход работ оценил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он отметил, что до конца года в Подмосковье планировали открыть три новых стационара, один из них открылся с опережением сроков - это детская больница Рошаля в Красногорске. Осталось ввести еще два - это помещения в Подольской больнице и медкомплекс с поликлиникой и стационаром в Хотькове.

«Кроме того, мы капитально ремонтируем наши медицинские учреждения. Еще 13 до конца года должны сдать», - сказал Голубев.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Здравоохранение Больницы Врачи Мособлдума
13 ноября 2024, 11:10
Почти 70 автобусов дополнительно вывели на маршруты «Мострансавто»
АО "Мострансавто"
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Для улучшения качества обслуживания в Московской области «Мострансавто» вывело на наиболее востребованные маршруты 68 автобусов в 12 округах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Мы постоянно работаем над улучшением транспортного обслуживания, и увеличение числа автобусов на загруженных маршрутах - это прямой отклик на запросы жителей. Сокращение интервалов движения и повышение общей транспортной доступности особенно важны в условиях постоянно растущего числа жителей Подмосковья», - прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.

В ответ на растущий пассажиропоток компания увеличивает число автобусов, улучшает их класс и схемы движения, обновляет расписания, а перед осенне-зимним сезоном уделяет особое внимание техническому состоянию транспорта.

Оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» можно банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» или социальной картой.

Автобусы

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