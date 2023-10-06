Жителям Подмосковья напомнили о вступлении в силу закона о гражданстве России

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Во-первых, расширили перечень оснований приобретения гражданства России. Сюда входят такие факторы, как: по рождению, в результате приема в гражданство России или признания гражданином РФ, в результате выбора гражданства при изменении госграницы, а также в соответствии с международными договорами.

Для приема в гражданство России необходимо постоянно проживать в стране на основании ВНЖ в течение пяти лет, владеть русским языком, знать историю и основы законодательства России.

Также можно получить российское гражданство в упрощенном порядке. Такая возможность есть у людей, имеющих родственников в пределах госграницы страны, студентов, окончивших российский ВУЗ с отличием и ряда других категорий.

Помимо этого, согласно новому закону, отменяется статус носителя русского языка, появилась статья о паспорте РФ, а также вводится новое понятие «множественное гражданство».

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