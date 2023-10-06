Жителям Подмосковья напомнили о вступлении в силу закона о гражданстве России
Новый закон о гражданстве России вступит в силу 26 октября. Управление безопасности Московской области рассказало, какие появятся изменения.
Во-первых, расширили перечень оснований приобретения гражданства России. Сюда входят такие факторы, как: по рождению, в результате приема в гражданство России или признания гражданином РФ, в результате выбора гражданства при изменении госграницы, а также в соответствии с международными договорами.
Для приема в гражданство России необходимо постоянно проживать в стране на основании ВНЖ в течение пяти лет, владеть русским языком, знать историю и основы законодательства России.
Также можно получить российское гражданство в упрощенном порядке. Такая возможность есть у людей, имеющих родственников в пределах госграницы страны, студентов, окончивших российский ВУЗ с отличием и ряда других категорий.
Помимо этого, согласно новому закону, отменяется статус носителя русского языка, появилась статья о паспорте РФ, а также вводится новое понятие «множественное гражданство».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».