06 декабря 2023, 18:45

Жителям Подмосковья напомнили о вознаграждении за сдачу незаконно хранящегося оружия

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Жителей Московской области оповестили о возможности получения денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия или взрывчатых веществ. При этом размер выплат зависит от классификации вооружения.

Выплаты осуществляются согласно постановлению правительства Московской области от 30 мая 2018 года № 346/17. Процесс получения вознаграждения включает в себя несколько шагов. Сначала необходимо сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в любой территориальный отдел полиции, а затем подать заявление в Главное управление региональной безопасности Московской области.

Величина денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия зависит от количества сданных боеприпасов и вооружения. Так, за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие можно получить 15 тысяч рублей, а за ручные гранаты и выстрелы для гранатометов - 4,5 тысячи рублей. За каждые 100 грамм взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте выплачивается по 500 рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Оружие
06 декабря 2023, 18:48
Более 50 объектов потребительского рынка модернизируют в Подольске в 2024 году
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Работа по модернизации объектов потребительского рынка продолжается в Подмосковье. Так, в 2024 году в Подольске в порядок приведут более 50 объектов. При этом, часть из них демонтируют.

«По итогу совместных с ОМСУ и правоохранительным блоком мероприятий, сформировали перечень объектов, подлежащих первоочередному приведению в соответствие. Разработали алгоритм устранения выявленных нарушений», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Сейчас администрации округов проводят работу с предпринимателями по разъяснению требований законодательства. Отмечается, что в первую очередь внимание обращают на объекты, расположенные вдоль вылетных магистралей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Сельское хозяйство
06 декабря 2023, 18:34
Подмосковные водители более 40 раз нарушили правила перевозки пассажиров
РИА «Новости»
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Подмосковная прокуратура выявила более 40 нарушений в сфере правил перевозки пассажиров с начала 2023 гожа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

В указанный период к ответственности привлекли более 50 водителей. Также организациям внесли 20 представлений на устранение правонарушений.

«Пассажирская инспекция за отказ водителя в предоставлении возможности пассажиру безналичной оплаты проезда на маршрутах региона вынесла более 500 постановлений», - отметили в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что пассажиры могут оплатить проезд банковской картой, единой транспортной картой или с помощью специального мобильного приложения.

Столичная Госавтоинспекция зарегистрировала более 49 тысяч случаев неправильной перевозки детей за 10 месяцев этого года в Москве. Инспекторы пресекли 49 331 нарушений.

Прокуратура РФ Водители
06 декабря 2023, 18:34
Ежегодный уровень заполняемости глэмпингов в Подмосковье оценили в 75%
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Глэмпинги Подмосковья ежегодно могут принимать до 140 тысяч человек. В региональном Мининвесте отметили, что средний уровень заполняемости этого сектора составляет 75%.

«Финансовая емкость регионального рынка сегодня составляет порядка миллиарда рублей. При этом, глэмпинг находится в начальной стадии развития и имеет огромный потенциал для роста», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

За год количество предложений в сфере глэмпинга в Московской области выросло на 80%. На данный момент в регионе в этой сфере работает 74 объекта.

Для развития туристической сферы Мининвест разрабатывает специальные электронные сервисы. Например, отдельные локации для глэмпинга можно найти на инвестиционной карте региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
06 декабря 2023, 18:18
Более 370 новых тракторов выведут на очистку дорог Подмосковья зимой
ГУСТ
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Главное управление содержания территорий Московской области распределило 375 новых тракторов для очистки дорог предстоящей зимой. Машины помогут коммунальным службам своевременно приводить территории в порядок.

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что новые трактора отлично подходят для погодных условий Московской области. Полный привод обеспечивает беспрепятственное прохождение, а дизельный двигатель потребляет мало топлива.

«В этом году мы распределили 375 МТЗ 82 серии. <…> Такая машина - сейчас основной помощник для уборки территорий. Сегодня в Подмосковье только на прометание задействовано 720 единиц вместе с теми, что уже были у муниципалитетов в наличии», - указала Светлана Аипова.

В заключение она добавила, что для очистки узких проездов используется малая механизация. При этом дочищается территория вручную. Крупную технику задействует лишь для борьбы с большими объемами снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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