Жителям Подмосковья напомнили о вознаграждении за сдачу незаконно хранящегося оружия

Выплаты осуществляются согласно постановлению правительства Московской области от 30 мая 2018 года № 346/17. Процесс получения вознаграждения включает в себя несколько шагов. Сначала необходимо сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в любой территориальный отдел полиции, а затем подать заявление в Главное управление региональной безопасности Московской области.

Величина денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия зависит от количества сданных боеприпасов и вооружения. Так, за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие можно получить 15 тысяч рублей, а за ручные гранаты и выстрелы для гранатометов - 4,5 тысячи рублей. За каждые 100 грамм взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте выплачивается по 500 рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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