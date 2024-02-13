Жителям Подмосковья напомнили о возможностях Telegram-бота единого расчетного центра

Связаться с Федотом можно в Telegram. Жителей Московской области предостерегают от мошенников, которые могут создавать фейковые боты. Они похожи на официальные и опасны тем, что запрашивают персональные данные пользователей.

Удостовериться в подлинности умного помощника можно несколькими способами. Во-первых, следует пользоваться ботом только на официальном сайте мособлеирц.рф. Во-вторых, его можно найти по имени mosobleirc_telergram_bot.

Чат-бот «МосОблЕИРЦ» отвечает на обращения ежедневно с 06:00 до 23:00 Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе. По его словам, в ближайшие три года регион планирует привлечь серьезные инвестиции для ремонта и развития инфраструктуры ЖКХ.

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