Жителям Подмосковья напомнили о возможности записаться на занятия в домах культуры онлайн

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Как рассказали Мингосуправления Подмосковья, в 2023 году занятия в домах культуры посещают свыше 240 тысяч человек. По словами директора IT-компании «Максимум» Александра Степанова, чтобы записать в понравившийся кружок или на мероприятие, нужно перейти на сайт, выбрать то, что нужно и отправить заявку. Уведомление с приглашением поступит на электронную почту.

Больше всего занятий доступно в Одинцове, Раменском и Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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