Жителям Подмосковья напомнили о возможности вакцинировать питомцев в парках

Еще один магнитно-резонансный томограф установили в медицинском учреждении Подмосковья. Высокоточный аппарат в тестовом режиме запустили в Клинской больнице.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что для Клинской больницы это первый подобный аппарат. На его закупку направили более 100 миллионов рублей.

Сейчас МРТ работает в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение для работы на новом аппарате, который сможет выполнять до 45 исследований в сутки.

«Это первый в истории Клинской больницы магнитно-резонансный томограф, который будет использоваться для помощи жителям городского округа в рамках ОМС. На этом аппарате представлен полный спектр диагностических решений для врачей и пациентов, в том числе и со сложными патологиями», - отметила главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.

Медтехнику закупили благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин , губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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