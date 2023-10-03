Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить земельные участки на торгах

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, найти участок можно в том числе под размещение бизнеса. Так, чтобы подобрать землю под строительство магазина. Сделать это можно при помощи специальных фильтров – они помогают отсортировать все доступные объекты по необходимому запросу. По каждому из них можно посмотреть подробную информацию.

Также на портале есть раздел «Планируемые объекты», где находятся участки, по которым торги еще не начались. Кроме того, пользователи могут воспользоваться функцией «Запрос на осмотр».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Жителям Подмосковья напомнили о возможности взять участок в аренду через торги. Сделать это можно на портале ЕАСУЗ , где собраны все реализуемые объекты в регионе.