Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить призы за оплату ЖКУ через СБП

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Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, акция «Привяжи клик - оплати вмиг» продлится до 31 декабря. Генератор случайных чисел выбирает случайных победителей среди тех, кто привязал свой лицевой счет к СБП.

Для участия необходимо войти в личный кабинет МосОблЕИРЦ, перейти в раздел «Платежи» и выбрать «Оплатить через СБП». Затем - выбрать необходимый банк и провести оплату.

Финальный розыгрыш состоится в январе. Узнать об этом подробнее можно по ссылке.