07 августа 2024, 16:00

Жителям Подмосковья напомнили о возможности перерасчета за ЖКУ

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило жителям о возможности перерасчета суммы оплаты за ЖКУ. Этот вопрос решает управляющая компания.

Как пояснили в ведомстве, оснований для перерасчета всего несколько.

Некачественные услуги Если в доме нет горячей воды, не работает лифт или проблемы с электричеством, то жители имеют право на перерасчет стоимости услуги. Однако необходимо составить акт, в котором указать, какая конкретно услуга отсутствует или выполняется некачественно. Без этого документа требование не будет считаться обоснованным.

Долг за отопление Сумма за отопление в квитанции может неожиданно вырасти, если в доме не учли изменения в тарифах, при технических сбоях в системах учета или сумма оказалась завышенной по ошибке. В этом случае следует обратиться за проверкой произведенных начислений и перерасчетом размера платы.

Больше метров Счета за ЖКУ могут быть выше, чем у соседей из-за того, что указана недостоверная площадь жилья. В таком случае у жителя есть право требовать перерасчета.

Никого нет дома Если человек уезжает из дома более, чем на пять дней, то он также может попросить пересчитать сумму за ЖКУ. Для этого необходимо представить подтверждение длительного отсутствия дома и в этом случае плату за коммунальные услуги пересчитают.

В ведомстве отметили, что УК обязана проверить расчеты.

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ЖКХ Деньги
07 августа 2024, 15:56
Кардиолог Юрий Лещинский пополнил штат городской поликлиники № 1 в Лобне
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В Лобненскую городскую поликлинику № 1 на работу принят новый врач-кардиолог Юрий Лещинский. Специалист окончил Донецкий государственный медицинский университет имени Горького по специальности «Лечебное дело», а затем продолжил обучение в интернатуре по специальности «терапия» и прошел профессиональную подготовку по кардиологии.

Юрий Лещинский подчеркнул, что стать хорошим врачом - значит обладать глубокими знаниями, а также терпением, спокойствием, любовью к людям, и в то же время твердостью и огромным чувством ответственности. Необходимо постоянно продолжать учиться и совершенствоваться, так как в этой профессии ошибаться нельзя.

Напомним, что в привлечении специалистов в больницы Подмосковья активно помогают меры социальной поддержки, такие как «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие инициативы, направленные на улучшение медицинского обслуживания в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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Больницы Лобня Врачи
07 августа 2024, 15:56
Автоинспекторы в Ленинском округе напомнили детям дорожные правила
Администрация Ленинского городского округа
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Профилактическую встречу с детьми из детского оздоровительного лагеря «Смайлик» провели сотрудники ГИБДД Ленинского округа. Ребятам напомнили о том, как правильно вести себя на тротуарах и дороге на самокатах.

Для детей летнего лагеря школы № 1 в Видном провели тематическое мероприятие. На нем сотрудники ГАИ напомнили ребятам правила дорожного движения. Событие прошло в рамках акции «Безопасное лето».

«В очередной раз мы с ребятами проработали технику безопасного поведения на дороге и вспомнили правила поведения пешеходов, а на транспортной площадке рассмотрели, как безопасно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности и какие средства защиты необходимо использовать», - сказала инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Ирина Чекмарева.

Такие мероприятия автоинспекторы проводят регулярно. В том числе в лагерях округа.

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Дети ПДД ГИБДД Ленинский округ
07 августа 2024, 15:56
Субботник к началу учебного года проведут в новой школе микрорайона Катюшки в Лобне
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В городском округе Лобня активно готовятся к открытию новой школы на 2200 учащихся, строительство которой находится под личным контролем главы муниципалитета Анны Кротовой. В преддверии 1 Сентября запланирована акция по уборке территории и помещений учебного заведения.

На площадке новой школы побывали первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев, а также депутаты Совета депутатов Оксана Букина и Олег Веретенин. Они осмотрели учебные классы и обсудили подготовку к открытию.

В ходе визита Зиновьев подчеркнул важность проведения субботника и отметил, что помощь всегда нужна, так как эта школа самая большая, и понадобится не один день, чтобы отмыть окна, полы и общественные пространства.

Анонс субботника опубликуют дополнительно, и все желающие смогут присоединиться к акции.

Напомним, что новая школа станет инженерно-техническим лицеем и реализуется при поддержке губернатора. Она является частью образовательного комплекса, в рамках которого также построен детский сад на 330 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Лобня Субботник
07 августа 2024, 15:55
Предупреждающие о поломках стикеры разместят на детских площадках в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Наклейки с информацией о планах по ремонту появились на детских площадках в Мытищах. Все работы завершат к середине августа

О сроках ремонта игровых элементов жителей Мытищ проинформируют стикеры «Я уже позвал на помощь ремонтников!». Так, до 9 августа в порядок приведут карусели в трех дворах на Летной улице и около дома № 15 на Юбилейной. В начале следующей недели дефекты устранят еще по трем адресам на Летной и Юбилейной улице, а также на Новомытищинском проспекте.

Ранее в конце июля в порядок привели игровые элементы в четырех дворах на улице Мира, в пяти - на Летной улице, на улице Щербакова и Новомытищинском проспекте.

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Благоустройство Мытищи

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