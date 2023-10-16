Жителям Подмосковья напомнили о возможности передать показания счетчиков через чат-бот

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Передать показания приборов учета можно на сайте «МосОблЕИРЦ» с помощью кнопки «Передать показания». Данные также сможет принять чат-бот. Чтобы им воспользоваться, необходимо нажать на оранжевый значок и ввести в диалоговом окне запрос «Передать показания». После этого надо продиктовать номер лицевого счета.

Показания также можно передать через приложение Единого расчетного центра Подмосковья, по телефону: 8 (499) 444-01-00 или в клиентских офисах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».