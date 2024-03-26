Жителям Подмосковья напомнили о возможности оформить выплату на детей-инвалидов онлайн
Около 2,5 тысячи семей из Подмосковья могут получить выплату в размере 18 тысяч рублей на уход за ребенком с третьей степенью инвалидности. Ее назначают проактивно, без дополнительной подачи документов.
Как рассказали в Минсоцразвилия Подмосковья, выплату проактивно могут получить жители, которые ранее уже подавали заявление, но не получили меру поддержки из-за превышения дохода.
Ранее для назначения выплаты учитывались доходы семьи, теперь выплату могут получить все семьи.
«В этом году на данную меру поддержки в бюджете региона предусмотрено 544 миллиона рублей», - дополнили в министерстве.
Подать заявление на получение поддержки можно по ссылке.
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