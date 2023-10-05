Жителям Подмосковья напомнили о возможности оформить коммунальную субсидию через «Добродел»
Жители Московской области могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг через приложение «Добродел». Финансовая помощь рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения.
Чтобы оформить субсидию, следует перейти в раздел «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Финансовую помощь могут получить жители, которые прописаны в Подмосковье, а их расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».
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