Жителям Подмосковья напомнили о возможности научиться оплачивать коммуналку онлайн в МФЦ

«Оплата жилищно-коммунальных услуг онлайн - это не только платежи в любое время без очередей и комиссии, но и бонусы, кешбэк, а также забота о природе», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На занятиях также можно узнать о других возможных вариантах электронной оплаты счетов. Чтобы уточнить дату и время предстоящего обучения в удобном МФЦ, необходимо позвонить по номеру 122 и в голосовом меню выбрать 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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