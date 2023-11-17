Жителям Подмосковья напомнили о возможности купить недвижимость на торгах
Жителям Московской области напомнили о возможности арендовать или купить через торги объекты недвижимости. Это помещения, здания, парковочные места и земля под строительство, сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.
В Лобне можно приобрести помещения площадью 147 квадратных метров , в Луховицах - 335, , а в Раменском - 45 «квадратов».
«Свободное назначение делает помещения универсальными и позволяет осуществлять на их территории любую деятельность», - уточнили в ведомстве.
На портале ЕАСУЗ можно найти на интерактивной карте более 100 коммерческих объектов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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