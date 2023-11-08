08 ноября 2023, 16:05

Жителям Подмосковья напомнили о возможности дистанционной подачи заявок на регистрацию брака

Unsplash
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Представители Московского областного Дворца бракосочетания № 1 ответили на один из самых часто задаваемых вопросов. Они также напомнили, что за консультацией граждане могут обратиться напрямую в организацию.

Один из самых частых вопросов касается возможности подачи заявлений о регистрации браков по месту прописки. Во Дворце сообщили, что российское законодательство позволяет зарегистрировать брак в любом ЗАГСе страны.

Отметим, что подать соответствующую заявку можно удаленно при помощи портала госуслуг. Кроме того, граждане могут обратиться за консультацией в любой отдел ЗАГС или позвонить по телефону: 8-495-544-55-71.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья.

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Свадьбы
08 ноября 2023, 16:58
Министр Аипова рассказала о цифровизации работы ГУСТ Подмосковья
ГУСТ
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ГУСТ Московской области активно переводит работу в цифровой формат. Инспекторы отвечают на обращения жителей не только с помощью классических писем, но и через портал «Добродел».

«Классические письма все еще популярны, но активнее стали использовать и цифровой формат. В июле ответили на 3,5 тысячи письма, в августе уже на 2,4 тысячи, в сентябре на 2,3 тысячи, а в октябре на 2,2 тысячи запросов», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, снижение количества запросов с июля текущего года составило 38%. Жителям напоминают, что обратиться в ведомство также можно в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Госуслуги
08 ноября 2023, 16:52
Горячая линия МФЦ в Подмосковье приняла свыше 29 тысяч звонков за неделю
Unsplash
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Операторы горячей линии подмосковного МФЦ приняли свыше 29 тысяч звонков за неделю. Ежедневно в центр поступает 3,9 тысячи вызовов.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить информацию о работе МФЦ жители могут по телефону 122. Также оператор может проконсультировать по услугам и ответить на вопросы.

Карта офисов МФЦ доступна на региональном портале «Госуслуги» , на ней можно узнать о загруженности центров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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МФЦ
08 ноября 2023, 16:52
Тендер на обслуживание оборудование объявили для Наро-Фоминского перинатального центра
ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр»
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Наро-Фоминский перинатальный центр объявил тендер на проведение обслуживания технического оборудования. Исполнителю также предстоит проводить ремонтные работы в случае, если приборы придут в неисправность.

Победитель тендера будет выполнять плановое техническое обслуживание анализаторов, микроскопов, эндоскопического оборудования, аппаратуры функциональной диагностики, лазерных установок и других современных приборов.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 10 миллионов рублей. Все желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 15 ноября 2023 года. Информация о закупке уже размещена в системе ЕИС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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Наро-Фоминск Больницы
08 ноября 2023, 16:37
План по предоставлению земельных участков многодетным семьям перевыполнили в Подмосковье
семейный архив
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Подмосковье перевыполнило годовой план по обеспечению многодетных семей земельными участками. Их получили 2,1 тысячи пар с тремя и более детьми в 50 округах.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, больше всего семей обеспечили участками в Электростали, Протвине, Орехово-Зуеве, Коломне, Люберцах, Пушкино, Ступине, Богородском, Воскресенске и Черноголовке.

«В этом году план по обеспечению землей многодетных семей в Подмосковье уже выполнен более чем на 100%. Бесплатные участки предоставили 2169 семьям. Но, несмотря на это, работа по предоставлению земли продолжается в каждом округе», - сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Так, в 2017 году участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров получила семья Исаевых из Каширы. Андрей и Олеся воспитывают троих детей. На полеченной земле они построили дом, где теперь живут постоянно.

«Наш дом претерпел много изменений и реконструкций, сейчас в доме есть все для комфортной жизни. Конечно же, еще очень многое предстоит сделать, но мы прекрасно понимаем, что стройка дело нелегкое! Главное, есть семья и уютный дом», - рассказала Олеся Исаева.

Всего за 12 лет земельными участками обеспечили свыше 35,4 тысячи многодетных семей из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Семья

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