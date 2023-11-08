Жителям Подмосковья напомнили о возможности дистанционной подачи заявок на регистрацию брака

Министр Аипова рассказала о цифровизации работы ГУСТ Подмосковья

ГУСТ Московской области активно переводит работу в цифровой формат. Инспекторы отвечают на обращения жителей не только с помощью классических писем, но и через портал «Добродел».

«Классические письма все еще популярны, но активнее стали использовать и цифровой формат. В июле ответили на 3,5 тысячи письма, в августе уже на 2,4 тысячи, в сентябре на 2,3 тысячи, а в октябре на 2,2 тысячи запросов», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, снижение количества запросов с июля текущего года составило 38%. Жителям напоминают, что обратиться в ведомство также можно в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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