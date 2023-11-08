Жителям Подмосковья напомнили о возможности дистанционной подачи заявок на регистрацию брака
Представители Московского областного Дворца бракосочетания № 1 ответили на один из самых часто задаваемых вопросов. Они также напомнили, что за консультацией граждане могут обратиться напрямую в организацию.
Один из самых частых вопросов касается возможности подачи заявлений о регистрации браков по месту прописки. Во Дворце сообщили, что российское законодательство позволяет зарегистрировать брак в любом ЗАГСе страны.
Отметим, что подать соответствующую заявку можно удаленно при помощи портала госуслуг. Кроме того, граждане могут обратиться за консультацией в любой отдел ЗАГС или позвонить по телефону: 8-495-544-55-71.
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