12 февраля 2025, 14:28

Жителям Подмосковья напомнили о возможности бесплатно подключить дом к газу

пресс-служба Мособлгаза
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Жители Подмосковья могут подключить дома к газу на льготных условиях по госпрограмме. Гражданам напомнили, что эта услуга доступна многодетным семьям, участникам спецоперации и некоторым другим категориям граждан.

Компания «Мособлгаз» уточнила, что для льготной газификации здания следует подать обращение на региональном портале госуслуг. Дом и участок должны быть зарегистрированы на заявителя.

Специальные условия распространяются на семьи, в которых воспитывают трех и больше детей, получателей пособий на ребенка, участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий в Чечне. С полным перечнем категорий граждан, которых касаются меры поддержки, можно ознакомиться на сайте «Мособлгаза». Им не придется оплачивать работы внутри участка и покупку оборудования дешевле 80 тысяч рублей.

На льготных условиях к централизованному газоснабжению с 2022 года подключили полторы тысячи домовладений. Всего принято более семи тысяч таких заявок.

Газ Социальная газификация
12 февраля 2025, 15:09
«Мострансавто» перейдет на электронные путевые листы для водителей в конце марта
АО "Мострансавто"
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В «Мострансавто» продолжается проект по внедрению электронных путевых листов. Тестируют систему в Истре, где каждый день оформляют около 90 таких документов.

Цифровой путевой лист составляют в системе «1С: УР». В этом документе фиксируют данные о маршруте, техническом состоянии автобуса и прохождении водителем осмотра перед рейсом. С этой информацией работают механики, медики и диспетчеры.

Сейчас листы тестируют на отдельных серверах, но в конце марта их начнут передавать сотрудникам Государственной информационной системы электронных перевозочных документов.

Стартовавший в ноябре 2024 года проект уже демонстрирует эффективность, ускоряя выпуск автобусов на маршруты и позволяя уменьшить документооборот.

Автобусы
12 февраля 2025, 14:47
Всероссийский турнир по боксу стартовал в Люберцах
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Свыше 150 спортсменов из 24 регионов России поучаствуют в турнире по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Александра Щедеркина в Люберцах. Предварительные бои уже начались во Дворце спорта «Триумф».

Соревнования являются одной из визитных карточек Люберец. В 2025 году их проводят в 35-й раз.

Финалы состоятся 15 февраля. В этот же день пройдет торжественная часть.

Владимир Кузин и Юрий Капитонов - воспитанники школы бокса в Люберцах. Мужчины трагически погибли в разные годы. Александр Щедеркин был наставником для поколений местных спортсменов.

«Наш округ в турнире представляют девять боксеров - воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Люберецкого клуба бокса „Спартак“. Болеем и желаем победы!» - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Спортсмены Люберцы Бокс
12 февраля 2025, 14:46
Еще 177 социальных объектов обеспечили электричеством в Подмосковье
Мособлэнерго
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В 2024 году в Подмосковье к электросетям подключили 177 социально значимых зданий. Это коснулось объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и ЖКХ.

Дома подключили к устройствам компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Одним из объектов стал физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, который теперь получает питание от двух независимых источников.

«В рамках работы по технологическому присоединению мы строим новые линии электропередачи и трансформаторные подстанции, оснащенные современным силовым и электрооборудованием, а также проводим работы по увеличению мощности уже работающих объектов электросетевого хозяйства», - подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Он добавил, что этот процесс продолжится в 2025 году.

Электричество
12 февраля 2025, 14:44
Волонтеры из Воскресенска стали лауреатами премии добровольческих инициатив
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В Орехово-Зуевском городском округе состоялась торжественная церемония награждения седьмой ежегодной премии добровольческих инициатив «За Дело». Ее лауреатами стали волонтеры из Воскресенска.

Воскресенские добровольцы Мирослава Жвакина, Елизавета Графкина и Кира Крылова победили в номинации «Социальное волонтерство», а Анна Морозова стала первой в направлении «Событийное волонтерство».

Лучшими волонтерскими объединениями признали молодежный центр «Олимпиец» городского округа Воскресенск, Белоозерский союз волонтеров и волонтерское объединение «Вместе мы - сила». Лауреатом специальной номинации «Помощь животным» стал Тимур Низамов.

Отметим, что ежегодно в ряды волонтеров вступают все больше и больше жителей Московской области. В этот раз в конкурсе участвовали 17 групповых и более 120 индивидуальных заявок. Из них 80 - стали лауреатами премии.

Волонтеры Воскресенск

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