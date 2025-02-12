Жителям Подмосковья напомнили о возможности бесплатно подключить дом к газу

Компания «Мособлгаз» уточнила, что для льготной газификации здания следует подать обращение на региональном портале госуслуг. Дом и участок должны быть зарегистрированы на заявителя.

Специальные условия распространяются на семьи, в которых воспитывают трех и больше детей, получателей пособий на ребенка, участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий в Чечне. С полным перечнем категорий граждан, которых касаются меры поддержки, можно ознакомиться на сайте «Мособлгаза». Им не придется оплачивать работы внутри участка и покупку оборудования дешевле 80 тысяч рублей.

На льготных условиях к централизованному газоснабжению с 2022 года подключили полторы тысячи домовладений. Всего принято более семи тысяч таких заявок.