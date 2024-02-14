Жителям Подмосковья напомнили о важности своевременной оплаты за вывоз мусора

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Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, если услугу не оплачивают больше двух месяцев, то у жителя образуется долг и начисляются пени. Это осложняет работу компании.

Оплатить вывоз мусора жители могут через сайт реоператора , личный кабинет «МосОблЕИРЦ», а также в расчетном центре.

Задать вопрос и уточнить сумму задолженности можно по телефону горячей линии 8 800-234-3670.

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