Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты счетов за ЖКУ

Жители Подмосковья уже получили квитанции в личном кабинете МосОблЕИРЦ, а также по электронной почте. Тем, кто оформил подписку на электронный счет, бумажные копии не будут доставлены. Более подробную информацию о преимуществах электронных платежей можно найти на сайте.

Оплатить услуги без комиссии через Систему быстрых платежей можно как в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, так и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сразу после совершения платежа в личном кабинете станут доступны «Коммунальные бонусы» - это более 75 выгодных и интересных предложений.

«Своевременная оплата счетов позволяет разумно и выгодно планировать семейный бюджет», - подчеркнули в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции. Соответствующее решение было принято после проблем, зафиксированных минувшей зимой.

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