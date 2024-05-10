Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг

Праздник начался с церемоний возложения цветов и венков к братским могилам на Красной Поляне, Луговой и у мемориала Звонница — памятника всем погибшим в войнах и военных конфликтах XX века. На празднике были организованы акции, приуроченные ко Дню Победы.

Мемориал появился в западной части Парка культуры и отдыха в год 55-летия Победы. Здесь были перезахоронены останки советских бойцов, обнаруженные на месте строительства нового микрорайона. И каждый год в день победы лобненцы приносят сюда цветы в память о тех, кто сражался за Родину.

«Дорогие лобненцы, дорогие ветераны, дорогие ребята. Сегодня у нас самый торжественный праздник, великий праздник нашей страны. И в тоже время он является очень трогательным, очень трепетным. Сегодня мы вспоминаем свои дедов, своих прадедов. Тех, кто подарил нам мирное небо над головой. И сегодня еще мы помним о наших ребятах, которые продолжают подвиг наших предков в зоне специальной военной операции. С праздником вас, с Днем Победы», - поделилась глава городского округа Анна Кротова.

В этом году в целях безопасности отменено шествие бессмертного полка. Горожанам предложили альтернативные формы– фотографии героев присылают на сайты и в социальные сети, прикрепляют на окна домов и автомобилей, а кто-то приносит с собой к братским могилам.

Депутат совета Депутатов городского округа Лобня Александр Кузьмиченко рассказал, что пришел с портретом своего дедушки, он каждый год выходит именно с портретом деда на возложение цветов в память о тех, кто защищал Родину.

Лобня присоединилась ко всероссийской патриотической акции «Вальс победы», которая проводится уже больше 10 лет.

Принять участие в праздновании 79-й годовщины Победы лобненцы могли не выходя из дома. Акция «Поем во дворах» проводится в Лобне уже в 11 раз, и каждый год - с большим успехом. Артисты театра «Камерная сцена» под песни военных лет объезжали городские дворы и поздравляли ветеранов.

Все желающие могли принять участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Победный май», попробовать солдатской каши в полевых кухнях, посетить выставки и концерты как для детей, так и для взрослых, чтобы свою причастность к великому празднику почувствовал каждый житель города воинской доблести.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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