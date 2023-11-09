Жителям Подмосковья напомнили о способах оплаты взносов на капремонт

На сегодняшний день минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Подмосковье составляет 14 рублей за один квадратный метр. При этом у собственников есть выбор кому оплачивать взнос.

Так, они могут это сделать через Систему быстрых платежей в личном кабинете на сайте «МосОблЕИРЦ» без комиссии. Также можно воспользоваться терминалами в клиентских офисах расчетных центров.

Кроме того, собственники могут оплатить взнос на счет Фонда в отделениях банков или используя онлайн-сервисы банков. Реквизиты и квитанции размещены на портале Фонда в разделе «Контакты».

Отметим, что обязанность по уплате взносов на проведение капитального ремонта возникает у всех собственников после включения дома в Региональную программу капремонта. Соответствующую карту можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что очень важно обеспечить прозрачность и не допустить срыва сроков проведения работ.

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