Жителям Подмосковья напомнили о способах оплатить ЖКУ без комиссии
Жителям Подмосковья напомнили о способах оплачивать ЖКХ без комиссии. Это можно сделать через Систему быстрых платежей. В январе этой возможностью воспользовались 70% пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ.
Как рассказали в расчетном центре, оплатить коммунальные платежи через СБП можно в личном кабинете , на сайте учреждения , а также в мобильном приложении.
Жители также могут рассчитаться банковскими картами, через Yandex Pay, платежные терминалы в офисах центра, QR-код в квитанции и онлайн-сервисах банков.
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