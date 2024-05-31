Жителям Подмосковья напомнили о службе паллиативной помощи детям

Как рассказали в подмосковном Минздраве, координационный центр позволяет жителям решать возникающие вопросы по лечению и госпитализации. Ведущим центром является подмосковный хоспис, который в этом году отметит пятилетие.

«Хоспис начал свою работу с курирования 77 пациентов и в настоящее время под его патронажем находится более 600 детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В 2023 году был увеличен коечный фонд с 13 коек до 73, что позволило уделить особое внимание детям, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи и оставшимся без попечения родителей», - добавила руководитель координационного центра паллиативной помощи области Анна Шестакова.

Задать интересующие вопросы по оказанию медпомощи жители могут по телефону +7(498)683-83-83 или на портале «Паллиативная помощь». Там находится вся информация об оказании помощи на дому и госпитализации.

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