31 мая 2024, 11:11

Жителям Подмосковья напомнили о системе защиты прав дольщиков

Медиасток.рф
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Права дольщиков в Подмосковье находятся под особой защитой. Они могут быстро и удобно получить всю необходимую информацию о застройщиках и обратиться за консультацией в профильные ведомства. Об особенностях оформления договоров и цифровых сервисах в сфере недвижимости в интервью Юлии Минаковской на 360.ru рассказала начальник отдела предоставления госуслуг в электронном виде управления Росреестра области Дина Ильясова.

Договор купли-продажи недвижимости и договор участия в долевом строительстве имеет ряд отличий. Так, во втором случае увидеть свое будущее жилье можно только в виде проекта, а заплатить за него нужно сразу. Благодаря особенностям закона вложенные средства остаются под защитой: застройщик может получить их только после завершения работ. В случае банкротства или других трудностей в дело включается Фонд развития территорий. Он берет на себя обязательства по достраиванию домов или помогает жителям получить компенсации. Такая система позволила региону полностью решить проблему обманутых дольщиков.

Ознакомиться с договором жители могут в Единой информационной системе жилищного строительства или на сайте ДОМ.РФ. Как отметила Дина Ильясова, там размещена вся необходимая информация о застройщиках, законе, проектной документации и многое другое.

На что обратить внимание При покупке недвижимости важно внимательно ознакомиться с планом объекта и его параметрами. Указанные в проекте данные должны полностью соответствовать действительности. Кроме того, важно ознакомиться с гарантийным сроком, а также с правами и обязанностями о принятии объекта и оплате.

«При покупке недвижимости, которая в процессе строительства, в первую очередь обращайте внимание на предмет договора. Обязательно должен быть план этого объекта, содержащий площади, параметры этого объекта. Дольщик должен понимать, что он сейчас видит в этом проекте перед собой, он это должен получить на выходе», - отметила она.

Важно также пройти государственную регистрацию договора долевого участия. Этот документ дает гарантию защиты прав, его можно оформить в цифровом формате или МФЦ. Услугу предоставляют в срок от одного до пяти рабочих дней.

По словам Дины Ильясовой, благодаря четко выстроенной системе в Подмосковье дольщики почти не испытывают трудностей в получении квартир. Однако единичные проблемы все же бывают. Решить их помогают в управлении Росреестра, где регулярно проводят горячии линии и личные встречи.

«У нас на регулярной основе осуществляются личные приемы и граждан. Для того, чтобы записаться, не надо ждать какое-то сумасшедшее количество дней. Это будет достаточно оперативно, у нас работают все телефоны, и мы вам окажем всю необходимую помощь. Конечно же, мы нацелены на то, чтобы максимально быстро и эффективно оказывать свои услуги», - отметила она.

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Строительство Интервью Недвижимость Дольщики
31 мая 2024, 12:08
Деревню Головково под Солнечногорском благоустроят в 2024 году
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел личный прием жителей деревни Головково. На встрече рассказали о планах по благоустройству населенного пункта.

В деревне Головково в этом году установят детскую игровую площадку, отремонтируют мост и участок дороги, за который жители проголосовали на портале «Добродел». Также заасфальтируют разворотную площадку, укрепят обочины и организуют уличное водоотведение. Контейнерную площадку в ближайшее время приведут в порядок: вывезут отходы и установят камеру видеонаблюдения.

Кроме того, с перевозчиком проработают изменение расписания движения автобуса № 30 и включение в маршрут остановок в деревнях Лаптево и Мошницы.

«По каждому обращению дал поручения коллегам. Исполнение держу на личном контроле. Прием населения я и мои заместители проводим ежемесячно», - отметил Михальков.

Записаться на примем к главе можно по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47, а также по электронной почте: solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства.

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Благоустройство Солнечногорск Добродел Дороги Автобусы
31 мая 2024, 12:03
Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске
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Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожной станции «Подсолнечная» в Солнечногорске. К ней присоединился заслуженный артист России Сергей Куприк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 135 тысяч видеокамер помогут следить за порядком в регионе.

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Куприк поучаствовал в акции безопасности вместе с представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрации муниципалитета. Жителям и гостям округа вручили воздушные шары и памятки с правилами поведения на железной дороге.

«Основная цель акции - привлечь внимание жителей, которые ежедневно пользуются железнодорожной инфраструктурой. Благодаря таким мероприятиям мы уверены, что солнечногорцы и гости нашего округа будут более ответственно относиться к собственной безопасности и не станут переходить пути в неположенных местах либо перебегать пути перед электропоездом», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Солнечногорск
31 мая 2024, 12:00
Нейросеть усилила контроль за качеством школьного питания в Подмосковье
Медиасток.рф
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Искусственный интеллект усилил контроль за качеством школьного питания в Подмосковье. Нейросеть анализирует фотографии завтраков, обедов и полдников и проверят их на нарушения.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, еженедельно искусственный интеллект анализирует около 15 тысяч фотографий «Недочеты, которые находит искусственный интеллект, проверяются, и если нарушения подтверждаются, то школа их устраняет. Проект активно работает с начала учебного года, и уже можно сказать, что число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд сократилось почти на 10%», - рассказала она.

Сотрудники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в мобильное приложение \"Проверки Подмосковья\". Там нейросеть распознает блюда и сравнивает их с утвержденным меню Роспотребнадзора. Точность составляет до 97%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе. По его словам, благодаря этому каждый человек почувствовал изменения.

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Школы Искусственный интеллект Нейросети Технологии Образование
31 мая 2024, 11:57
Лесной пожар потушили в Белоомутском лесничестве в Луховицах
Комитет лесного хозяйства Московской области
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В Белоомутском лесничестве в Луховицах потушили возгорание на площади 0,08 гектара 30 мая. На ликвидацию возгорания направили 18 пожарных и восемь машин.

Потребовалось свыше пяти часов, чтобы ликвидировать пожар. Отмечается, что возгорание было низовым, а его причиной стали действия человека.

Сейчас лесная охрана Комлесхоза проводит опрос возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновных.

Напомним, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрен штраф: в размере до 60 тысяч рублей - для физических лиц, до 110 тысяч рублей - для должностных лиц и до двух миллионов рублей - для юридических лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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Лесные пожары

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