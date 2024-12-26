26 декабря 2024, 09:36

Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за взлом электросчетчиков

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За 2024 год в Подмосковье украли электричества на 600 миллионов рублей. Нарушителей выявляли как в частных домах, так и в многоэтажках. Определять, кто и когда контактировал со счетчиком, позволяют современные технологии.

Чтобы платить меньше, жители подкручивают счетчики при помощи магнитов. При современных возможностях энергетики специалисты могут быстро определить, кто без разрешения контактировал с прибором учета. Программы показывают не только факт, но и дату вскрытия.

«Суммарно по югу Подмосковья выявлено свыше 85 миллионов киловатт-часов безучетной электроэнергии, 152 факта пресеченного факта воровства, 48 из них выявили в Раменском», - рассказал директор по реализации услуг филиала «Южные электрические сети».

Специалисты напомнили, что штраф за воровство электричества может превысить его стоимость в 10 раз. В некоторых случаях нарушителей могут привлечь и к уголовной ответственности.

Жителей призвали заключать официальные договоры на весь объем потребления электричества. Это позволит избежать аварий и сбоев на сетях, которые традиционно учащаются в новогодние каникулы.

ЖКХ Электричество
26 декабря 2024, 10:56
Услугу по наладке газового оборудования перевели в онлайн в Подмосковье
Unsplash
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На региональном портале появилась новая услуга по наладке газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Еженедельно на портале проходят авторизацию сотни тысяч пользователей, чтобы получать услуги в электронном виде. Работа по оцифровке услуг происходит непрерывно», - отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Наладка газового оборудования» доступна на портале госуслуг Подмосковья для физических лиц. Чтобы воспользоваться ею, нужно заполнить онлайн-форму заявления, приложить подтверждение собственности и паспорт на газовое оборудование.

Газ Госуслуги
26 декабря 2024, 10:45
Глава Одинцова проверил газификацию дома на Лесной улице в Звенигороде
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов лично проверил, как в Звенигороде реализуется президентский проект «Социальная газификация». Новой точкой инспекции стал частный дом супругов Акимовых на Лесной улице.

Дом Александра Валентиновича и Елены Владимировны Акимовых подключили к газу осенью этого года. До этого семья отапливала помещение дровами. Заявку на подключение к газу они подали в марте этого года, летом разработали проект, а уже 5 ноября состоялся пуск газа.

«Александр Акимов последние пять лет работал психологом в „Российских железных дорогах“, а после выхода на пенсию полностью посвятил себя заботам о доме. Их дом на улице Лесная - это настоящее семейное гнездо. Уверен, что теперь, когда дом газифицирован в рамках президентской программы, семейные посиделки Акимовых станут еще уютнее и теплее», - поделился Андрей Иванов.

Помимо подключения газа, на участке Акимовых и на самой Лесной улице планируют дополнительные улучшения. За чашкой чая Александр Валентинович рассказал главе округа о проблеме с автомобилями, которые часто превышают скорость на их улице. Андрей Иванов поручил установить в этом месте искусственные неровности, чтобы обеспечить безопасность. Также из-за интенсивного движения грузовых машин просела почва, что привело к повреждению колодца напротив дома. Его тоже приведут в порядок.

Стоит отметить, что с 1 июня 2021 года по программе социальной газификации работы провели в 161 населенном пункте Одинцовского округа. За это время заключили 6275 договоров, построили 5202 газопровода до границ участков, и осуществили 3098 пусков газа. Специалисты проложили больше 242 километров газовых сетей. Сейчас строительство распределительных газопроводов продолжается в Звенигороде, Кубинке, деревне Сергиево и селе Каринское.

Одинцово Благоустройство Социальная газификация
26 декабря 2024, 10:44
Более 50 недостроев устранили в 2024 году в Одинцовском округе
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В Одинцовском округе активно продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного строительства. Одним из них является многоэтажный дом на улице Луначарского в Звенигороде.

За долгие годы недострой в Звенигороде превратился в свалку мусора и место, где часто собирались местные дети, что создавало потенциальную угрозу их жизни, здоровью и безопасности.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов рассказал, что в 2024 году на территории муниципалитета было ликвидировано 55 объектов незавершенного строительства.

«В 2024 году мы планировали ликвидировать 49 таких объектов, но план перевыполнен - убрали уже 55 зданий. Из них 34 были снесены, 19 - легализованы по решению суда, а два объекта - приведены в соответствие. Работа продолжается, и я благодарю всех, кто участвует в этом важном деле», - сообщил Андрей Иванов.

Что касается 12-секционного здания на улице Луначарского, его снос начался две недели назад. На данный момент выполнено около 50% работ. Специалисты демонтируют старые железобетонные конструкции, которые затем отправят на переработку для производства вторичного щебня. Ожидается, что работы по сносу здания будут полностью завершены к февралю 2025 года.

Масштабная программа по ликвидации недостроев не только улучшает внешний вид округа, но и способствует повышению безопасности и качества жизни местных жителей.

Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
26 декабря 2024, 10:42
Выставку древностей «Мелодия эволюции» открыли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Экспозиция истории мироздания начала работать в выставочном комплексе «Артишок». Посетить ее с момента открытия уже удалось более 500 жителям Химок.

Коллекция древнейших метеоритов, минералов и кристаллов расположилась в выставочном зале «Артишока». Помимо этого, гости музея могут увидеть скелеты давно вымерших существ и останки строматолитов и узнать, как зарождалась Вселенная. Всего экспозиция включает 30 удивительных предметов истории.

Прикоснуться к таинственному каждый желающий сможет до 31 января. Вход на выставку свободный. Помимо этого, каждую пятницу в три часа дня сотрудники музея проводят для посетителей увлекательные обзорные экскурсии.

Ранее здесь открыли выставку «Тайны природы янтаря». Экспозицию предоставил Калининградский областной музей янтаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Выставки Химки Музеи

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