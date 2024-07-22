Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за сброс мусора у контейнерных площадок

Выбрасывать мусор можно только в специальные контейнеры. Каждый из них предназначен для определенного вида отходов: серый - для бытовых отходов, синий - для пластика, а большой бункер - для крупногабаритного мусора.

«Если вы задумали ремонт - обратитесь в управляющую компанию или в специализированную организацию, деятельность которой подтверждена лицензией, и закажите бункер для строительных отходов», - уточнили в ведомстве.

Напомним, за нарушение правил выброса мусора предусмотрен штраф: до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц, до 200 тысяч рублей - для юридических.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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