Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за поджог травы

Садоводы, полагая, что сжигание прошлогодней травы способствует росту новых растений, но на самом деле причиняет серьезный ущерб окружающей среде. Огонь препятствует естественному процессу удобрения почвы, снижая ее плодородие и угнетая растительный мир.

В случае возгорания гибнут все виды животных, птиц, насекомые и полезные организмы, для которых сухая трава служит убежищем. Огонь быстро распространяется по сухой растительности, его трудно остановить. При этом даже слабый ветерок может переносить огонь на большие расстояния, что представляет опасность как для населенных пунктов, так и для лесов Подмосковья.

Представитель правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, выразил серьезное беспокойство относительно этой проблемы.

«Убедительно прошу не поджигать сухую траву - это может привести к возникновению пожара. Нужно понимать, что за подобные действия грозит административная и даже уголовная ответственность», - указал Владислав Мурашов.

При этом за нарушения предусмотрены серьезные штрафы от 15 тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч рублей - для должностных, от 100 тысяч рублей - для юридических лиц. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до 8 лет.

Чтобы избежать неосторожных действий, следует соблюдать правила. Рекомендуется не поджигать траву и мусор на участках, не оставлять непотушенными костры, не бросать спички и окурки.

Если вы заметите пожар или возгорание, не проходите мимо, немедленно звоните в службу экстренной помощи по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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