11 апреля 2024, 17:58

Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за поджог травы

prechistoe.admin-smolensk.ru
Читайте нас в: Google Новости

Пожароопасный сезон начался в Подмосковье. Однако многие жители региона, готовясь к лету, забывают о необходимых мерах предосторожности.

Садоводы, полагая, что сжигание прошлогодней травы способствует росту новых растений, но на самом деле причиняет серьезный ущерб окружающей среде. Огонь препятствует естественному процессу удобрения почвы, снижая ее плодородие и угнетая растительный мир.

В случае возгорания гибнут все виды животных, птиц, насекомые и полезные организмы, для которых сухая трава служит убежищем. Огонь быстро распространяется по сухой растительности, его трудно остановить. При этом даже слабый ветерок может переносить огонь на большие расстояния, что представляет опасность как для населенных пунктов, так и для лесов Подмосковья.

Представитель правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, выразил серьезное беспокойство относительно этой проблемы.

«Убедительно прошу не поджигать сухую траву - это может привести к возникновению пожара. Нужно понимать, что за подобные действия грозит административная и даже уголовная ответственность», - указал Владислав Мурашов.

При этом за нарушения предусмотрены серьезные штрафы от 15 тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч рублей - для должностных, от 100 тысяч рублей - для юридических лиц. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до 8 лет.

Чтобы избежать неосторожных действий, следует соблюдать правила. Рекомендуется не поджигать траву и мусор на участках, не оставлять непотушенными костры, не бросать спички и окурки.

Если вы заметите пожар или возгорание, не проходите мимо, немедленно звоните в службу экстренной помощи по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары
11 апреля 2024, 19:13
Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела общеобластной штаб по содержанию территорий
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Проведение месяца чистоты и благоустройства продолжается в Московской области. На совещании с руководителем ГУСТ МО Светланой Аиповой обсудили вопросы устранения аварийно-опасных ям во дворах, глубина которых превышает пять сантиметров, обработки заявок, поступающих через робота «Женю», и другие вопросы.

Светлана Аипова подчеркнула, что в ходе генеральной уборки на текущей неделе необходимо завершить I цикл прометания и промывки тротуаров и проездов, выполнить мойку контейнерных площадок на 50%, на 33% - уборку газонов, чтобы уложиться в срок до 30 апреля.

«Хорошими темпами идут 39 городских округов, в числе которых Пущино, Молодежный, Серебряные Пруды, Дзержинский, Орехово-Зуевский», - отметила Светлана Аипова.

Она также подчеркнула, что до 1 мая муниципалитеты должны завершить устранение аварийных ям, чтобы перейти к плановому ремонту. В настоящее время наблюдается недостаточная динамика выполнения задач у Лобни, Чехова, Дмитровского, Клина, Истры и Воскресенска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
11 апреля 2024, 19:00
Реконструкция Пироговского шоссе в Мытищах завершится в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Реконструкция Пироговского шоссе продолжается в Мытищах. Речь идет об участке автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка протяженностью свыше двух километров. На данный момент работы выполнили более чем на треть.

Рабочие приступили к расширению автодороги осенью 2022 года. Сейчас на объекте проводят переустройство газопровода, инженерных коммуникаций, а также строят путепровод через ж/д пути.

Во время реконструкции шоссе расширят до четырех полос, а вдоль трассы установят шесть остановок. Помимо этого, проектом предусмотрено обустройство тротуара, установка освещения и обустройство велодорожки до Олимпийского проспекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Строительство Дороги
11 апреля 2024, 18:48
Свыше ста наборов сухих блюд сделали волонтеры Балашихи для бойцов СВО
Читайте нас в: Google Новости
Более ста наборов сухих супов и других блюд собрали «Волонтеры Подмосковья» в Общественной палате Балашихи для бойцов специальной военной операции. Они приняли участие мастер-классе по фасовке блюд готового приготовления.

Наборы изготавливает жительница Балашихи Ксения и обычно на упаковку уходит неделя. С помощью волонтеров удалось справиться с задачей за 15 минут.

«В региональном ресурсном центре „Волонтеры Подмосковья“ прошел мастер-класс по фасовке блюд готового приготовления, который наш волонтер Ксюша на территории округа готовит для воинов Отечества. Когда обычные жители выходят с предложениями о помощи бойцам, мы это очень ценим. Это помогает приближать нашу победу», - сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции принимают в двух постоянных пунктах по адреса: проспект Ленина, 7/1 и Парковая, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что бойцам доставили подарки от школьников Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Военные Балашиха
11 апреля 2024, 18:46
Акция «Донорская суббота» пройдет в Подольске 20 апреля
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Московский областной центр крови проведет «Донорскую субботу» в Подольске 20 апреля. Все желающие смогут сдать кровь с 08:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, 9.

Заведующая ОСП «Подольск» Лариса Смазнова порекомендовала накануне сдачи крови пить сладкий чай, морсы, соки или компоты, а также есть хлеб, сухари, супы, овощи и фрукты. За двое суток до сдачи крови нельзя пить алкоголь, а за трое - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Стать донором могут жители Московской области старше 18 лет, а также те, у кого нет противопоказаний к донации. При посещении подразделения необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Подольск

Новости по теме