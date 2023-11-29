Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за парковку у мусорных площадок

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, привлечь нарушителей к ответственности могут все активные жители через портал «Добродел». В ноябре штрафы за неправильную парковку составили 320 тысяч рублей, из которых 125 тысяч - в Одинцове.

«Игнорировали правила и некоторые автовладельцы Ленинского - 18 из ним теперь придется пополнить бюджет на 90 тысяч рублей. К группе нарушителей присоединились водители из Егорьевска и Электростали: им необходимо заплатить по 30 тысяч рублей», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что за последнее время снежный покров в Подмосковье увеличился, поэтому припаркованные у мусорных площадок машины серьезно мешают работе спецтехники.

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