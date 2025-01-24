24 января 2025, 17:51

Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушения в сфере жилищного надзора

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 30 административных дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Их общая сумма штрафов составила пять миллионов рублей.

Больше всего недочетов пришлось на Серпухов, Подольск и Наро-Фоминск. В ведомстве отметили, что по шести делам вынесли предостережения, так как правонарушения совершили впервые.

Были и те, кто попадались с нареканиями к работе повторно. В их число вошла компания «Газпром Теплоэнерго», которую привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня предоставления коммунальных услуг населению.

Штрафы ЖКХ
24 января 2025, 18:45
Елену Сторожеву назначили руководителем областной больницы в Люберцах
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В Люберецкой областной больнице назначен новый руководитель. Должность директора заняла Елена Александровна Сторожева, о чем сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Владимира Волкова.

По словам Волкова, нового руководителя представили коллективу больницы совместно с заместителем председателя Правительства Московской области и министром здравоохранения региона Максимом Забелиным. Елена Александровна имеет значительный опыт работы на руководящих постах в медицинских учреждениях. До этого она занимала должность директора Городской клинической больницы имени Давыдовского в Москве.

Владимир Волков подчеркнул, что здравоохранение является одной из ключевых и наиболее важных сфер для жителей округа, которые ожидают позитивных изменений. Он выразил уверенность, что профессионализм и опыт Елены Сторожевой, а также слаженная работа команды Люберецкой областной больницы помогут достичь высоких результатов в развитии медицинской помощи в регионе.

Люберцы Больницы Врачи
24 января 2025, 18:08
Свыше 6 тысяч обучений провели для работников «Мособлэнерго» за год
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» понимает характер рисков, связанных с профессиональной деятельностью сотрудников, и уделяет большое внимание обеспечению их безопасности. В 2024 году для работников предприятия ежемесячно проводили мероприятиях по охране труда. За 12 месяцев они охватили свыше четырех тысяч человек.

Всего за год для сотрудников «Мособлэнерго» провели 6,5 тысячи обучений и почти две тысячи мероприятий, направленных на проверку полученных знаний по электробезопасности.

Помимо этого, в 2024 году в филиалах организовали комитеты по охране труда. В их состав вошли активисты из числа работников трудовых коллективов. Самые высокие результаты по внедрению и пропаганде культуры безопасного проведения работ продемонстрировал комитет охраны труда в Щелкове.

По итогам работы в 2024 году компания разработала стратегию развития культуры безопасности труда на 2025 год.

Люберцы Больницы Врачи
24 января 2025, 18:04
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посетил Серпухов
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В Институте инженерной физики Серпухова состоялась встреча, посвященная продвижению научных разработок на российский рынок и рынки стран ЕАЭС. С рабочим визитом предприятие посетили председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Серпуховские ученые представили свои достижения, включая лекарственный препарат «Тамерон» и нанопоровый секвенатор «Нанопорус», которые уже готовы к серийному производству и поставкам. Помимо этого, в разработке находится еще около 15 перспективных средств. Участники встречи отметили, что процесс внедрения научных исследований в производство сложен, но крайне важен для развития отечественной науки и технологий.

Депутаты также посетили технопарк «ТехноИнноватика», где ознакомились с производствами спецодежды и систем автономного пожаротушения «Огнеборец».

Внимание федеральных властей к научным и промышленным достижениям Серпухова открывает новые возможности для реализации проектов местных ученых и их выхода на более высокий уровень.

Серпухов Ученые
24 января 2025, 17:46
Волонтеры из Можайска отправились на уборку разлившегося мазута в Анапе
Пресс-служба администрации Можайского м.о.
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Активисты из муниципального округа участвуют в ликвидации последствий экологической чрезвычайной ситуации на Черноморском побережье. Они присоединились к команде «Волонтеров Подмосковья».

На помощь в Анапу отправились заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Олег Балаев, руководитель можайских «Волонтеров Подмосковья» Павел Коршунов и студентка МГИМО Одинцова Ирина Паршина.

Добровольцы собирают и просеивают загрязненный мазутом песок на побережье, собирают его в мешки, которые затем вывозят с пляжей. В ликвидации последствий экологической катастрофы участвуют более 30 тысяч волонтеров со всей России.

«Ежедневно на побережье прибивает новый мазут», - рассказала Ирина Паршина. Олег Балаев отметил, что такие работы требуют широкой общественной поддержки. «Привлечение дополнительных ресурсов, включая поддержку волонтеров, играет одну из ключевых ролей в восстановлении экосистемы побережья», - подчеркнул он.

Волонтеры Можайск Экология

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