Жителям Подмосковья напомнили о сервисе «Тарифный калькулятор»

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела оперативное совещание со своими заместителями. Одной из главных тем стал ямочный ремонт дорог и устранение подтоплений на городских территориях.

Уже выполнены работы по устранению подтопления по адресу Букинское шоссе, 20. Сотрудники компании «Чайка» начали работы возле дома культуры «Красная Поляна», где из-за повреждения городского коллектора на частной территории уже несколько лет происходит протечка колодца. По словам Анны Кротовой, новый коллектор уложат в течение недели. В планах также обследование и реконструкция системы ливневой канализации в городе.

Также 12 апреля отмечается двухлетие инициативы по сбору гуманитарной помощи под названием «Доброе дело». В этот день жители могут принести продукты, предметы первой необходимости, одежду и медикаменты в пункты сбора, расположенные в культурных центрах «Чайка», «Красная Поляна», «Луговая», а также в школах № 8 и № 10. Собранную помощь отправят в региональный распределительный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

«27 апреля стартует региональная акция „День добрых дел“. В ней примут участие ученики школ, а также взрослые, которые захотят присоединиться к разнообразным активностям, таким как спортивные мероприятия, физический труд или экскурсии. Мы проведем конкурс среди школьников на лучшую поделку к Пасхе и отправим теплые приветы из дома, сделанные руками ребят, нашим бойцам», - рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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