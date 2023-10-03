Жителям Подмосковья напомнили о «сельском тарифе» по электроэнергии для садовых домов
Жителям Московской области напомнили о действии специального «сельского тарифа» для расчета электроснабжения садовых домов. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.
Администрации городских округов ежемесячно присваивают около 15 тысяч адресов. В прошлом месяце число обращений за данной услугой увеличилось вдвое - до 30 тысяч.
«Такой рост связан с обращениями членов садоводческих и огороднических товариществ, получивших уведомления ресурсоснабжающих организаций о необходимости подтвердить свой адрес для сохранения пониженного коэффициента на оплату электроэнергии (сельского тарифа)», - уточнили в ведомстве.
Для действия спецтарифа необходимо, чтобы дом находился в границах населенного пункта, например, деревни, села, поселка или другого, а также должен иметь в ЕГРН обозначение «жилой дом» или «жилое строение».
Услуга по присвоению адреса предоставляется в течение 10 рабочих дней. Чтобы предварительно проверить эти два условия, можно воспользоваться сайтом Росреестра, геопорталом Подмосковья или сайтом ФИАС.
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