Жителям Подмосковья напомнили о «сельском тарифе» по электроэнергии для садовых домов

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Администрации городских округов ежемесячно присваивают около 15 тысяч адресов. В прошлом месяце число обращений за данной услугой увеличилось вдвое - до 30 тысяч.

«Такой рост связан с обращениями членов садоводческих и огороднических товариществ, получивших уведомления ресурсоснабжающих организаций о необходимости подтвердить свой адрес для сохранения пониженного коэффициента на оплату электроэнергии (сельского тарифа)», - уточнили в ведомстве.

Для действия спецтарифа необходимо, чтобы дом находился в границах населенного пункта, например, деревни, села, поселка или другого, а также должен иметь в ЕГРН обозначение «жилой дом» или «жилое строение».

Услуга по присвоению адреса предоставляется в течение 10 рабочих дней. Чтобы предварительно проверить эти два условия, можно воспользоваться сайтом Росреестра, геопорталом Подмосковья или сайтом ФИАС.

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