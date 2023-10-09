Жителям Подмосковья напомнили о работе миграционного центра в Одинцове
Многофункциональный миграционный центр заработал в этом году в рабочем поселке Новоивановское в Одинцове. Там проводят бесплатные консультации и прием по вопросам получения гражданства, вида на жительство и временного убежища.
В центре «Одинцово» созданы комфортные условия для посетителей – сроки ожидания документов удалось свести к минимуму благодаря сотрудничеству с управлением по вопросам миграции МВД.
В учреждении обслуживают клиентов из 17 районов региона, ежедневно в нем обслуживают свыше двух тысяч человек. В формате одного окна можно пройти медицинское освидетельствование, заверить документы, оформить страховку и получить другие услуги.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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