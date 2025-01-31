Жителям Подмосковья напомнили о работе центров паллиативной помощи

Пациента включают в регистр паллиативной помощи по решению терапевта и других специалистов на основании врачебной комиссии. Они оформляют необходимую документацию и передают ее в профильные отделения.

Выездные патронажные службы работают на базе 20 отделений паллиативной помощи. Специалисты посещают пациентов на дому, чтобы провели осмотр и скорректировать лечение.

«Можно записаться в 37 кабинета паллиативной помощи, которые находятся при поликлиниках. А через портал в них открыта самозапись», - добавила сотрудница координационного центра паллиативной помощи Ирина Аристархова.

Горячая линия паллиативной помощи работает в Подмосковье по телефону +7 (498) 683-83-83.