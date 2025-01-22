22 января 2025, 10:47

Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» провели профилактические мероприятия в городских округах Ступино, Серпухов и Серебряные Пруды. Жителям напомнили о важных правилах пожарной безопасности.

Одной из распространенных причин возгораний в быту является подгорание пищи на кухонной плите. Спасатели предупредили жителей о необходимости быть внимательными на кухне, не оставлять готовящуюся еду без присмотра и не ложиться спать во время готовки. Также важно ограничить доступ детей к плите. Маленьких членов семьи необходимо обучить правилам пожарной безопасности.

Огнеборцы отметили опасность заливания горящего масла водой и хранения возле плиты легковоспламеняющихся предметов, таких как бумажные салфетки, прихватки и деревянные лопатки.

Спасатели обратили внимание на то, что дым, образующийся при подгорании пищи, также представляет угрозу для здоровья и жизни человека.

В конце встречи работники «Мособлпожспаса» раздали жителям информационные листовки с номерами телефонов экстренных служб.

Спасатели Пожары
22 января 2025, 12:58
График электричек на участке Александров — Куровская БМО изменится 23 января
Медиасток.рф
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Расписание некоторых пригородных поездов на участке Александров — Куровская Большого кольца МЖД изменится 23 января. В Минтрансе Московской области отметили, что корректировки связаны с обновлением ПО микропроцессорной системы управления движением электричек на станции Киржач.

Технологические «окна» назначат с 07:40 до 15:10. На этом фоне ряд электричек, курсирующих между Александровом, Орехово-Зуевым и Куровской выведут из расписания. При этом, пригородный поезд № 6424/6423 Александров - Куровская отправится в рейс на 13 минут раньше, а № 6444 Александров - Орехово-Зуево - позже на 4 часа 31 минуту.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на остановках, на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении.

Дороги Поезда
22 января 2025, 12:36
Еще 6 пунктов полиции открыли в Подмосковье за год
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Еще шесть участковых пунктов полиции открыли в Подмосковье в 2024 году. Они заработали в Мытищах, Красногорске, Домодедове, Котельниках и Ленинском округе. Еще три заработают после капитального ремонта в этом году.

Открытие новых участковых пунктов полиции позволит улучшить охрану и повысить доступность службы для жителей, отметили в управление региональной безопасности. Они заработали на улице Мира и в поселке Нагорное в Мытищах, в деревне Глухово под Красногорском, на Высотной улице в Домодедове, в микрорайоне Южном в Котельниках и в ЖК «Миниполис Дивное» в Ленинском округе.

Еще три пункта находятся на завершающей стадии ремонта - на Заводской улице в Долгопрудном, в ЖК «Новые Котельники» и в ЖК «Мирный» в Люберцах.

«Открытие новых пунктов - это важный шаг для повышения уровня безопасности и оперативного решения вопросов жителей. Теперь у них есть возможность быстрее и удобнее получить консультацию, подать заявление или задать вопросы участковому», - отметили в ведомстве.

Полиция
22 января 2025, 11:55
Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по замене газового оборудования
Медиасток.рф
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Жителям Подмосковья напомнили о возможности подать заявку на ремонт газового оборудования онлайн, через «Госуслуги». Через онлайн-портал также можно оставить заявку на обратную связь.

По словам главы Мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, новые возможности онлайн-портала избавят жителей от лишней бумажной волокиты. При помощи сервиса можно сообщить об истечении срока службы или поломке плиты, бойлера, котла или другой техники, которую запрещено менять самостоятельно.

«Услуги запущены на регпортале в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования, который реализуется Московской областью совместно с федеральным правительством. Новые возможности избавят жителей от бумажной волокиты и позволят повысить качество предоставляемых услуг», - отметила она.

Услуга доступна в разделе «Дом и ЖКХ». В специальной онлайн-форме необходимо указать, какое оборудование нуждается в замене, а также адрес и дату работ. Заявку рассмотрят в течение трех рабочих дней.

Кроме того, жители могут оставить обратную связь о предоставленной услуге.

Газопровод Северный поток — 2 ЖКХ Госуслуги
22 января 2025, 11:39
Урологическое отделение Дубненской больницы возглавил новый заведующий
Пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Главой отделения назначен врач с 15-летним стажем работы Берик Темирешов. Под его руководством урологическое отделение Дубненской больницы работает в полном составе и продолжает оказывать необходимую помощь пациентам.

Берик Темирешов окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», затем прошел обучение в ординатуре по специальности «Урология» и профессиональную переподготовку по специальности «Онкология».

Ранее работал врачом-урологом в областной больнице Саратова, онкоурологом в ММКЦ «Коммунарка» в Москве, где приобрел большой опыт работы, практические навыки, усовершенствовал свои профессиональные знания.

Специалист владеет всеми видами диагностики и хирургического лечения урологических и онкоурологических заболеваний. Врач выполняет экстренные и плановые операции на высоком профессиональном уровне.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов подчеркнул, что главной задачей программы «Модернизация первичного звена» является обеспечение медицинского учреждения врачебными кадрами. Урологическое отделение больницы имеет современное оборудование для точной диагностики и эффективного лечения. Широкий спектр урологических операций выполняют два опытных специалиста.

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