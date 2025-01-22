Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности

Одной из распространенных причин возгораний в быту является подгорание пищи на кухонной плите. Спасатели предупредили жителей о необходимости быть внимательными на кухне, не оставлять готовящуюся еду без присмотра и не ложиться спать во время готовки. Также важно ограничить доступ детей к плите. Маленьких членов семьи необходимо обучить правилам пожарной безопасности.

Огнеборцы отметили опасность заливания горящего масла водой и хранения возле плиты легковоспламеняющихся предметов, таких как бумажные салфетки, прихватки и деревянные лопатки.

Спасатели обратили внимание на то, что дым, образующийся при подгорании пищи, также представляет угрозу для здоровья и жизни человека.

В конце встречи работники «Мособлпожспаса» раздали жителям информационные листовки с номерами телефонов экстренных служб.