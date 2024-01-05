05 января 2024, 12:43

Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования пиротехники

Unsplash
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Неправильное использование пиротехнических средств может привести к серьезным последствиям. Главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев рассказал жителям региона о том, как этого избежать.

Новый год - один из самых любимых детских праздников, когда принято запускать салюты. Специалист подчеркивает, что несоблюдение техники безопасности может привести к ожогам, пожарам и другим последствиям.

«Главное правило - пиротехника не предназначена для использования детьми. Покупать и использовать ее могут только взрослые. При этом взрослым важно соблюдать технику безопасности, чтобы не омрачить праздник», - указал Александр Григорьев.

Он отметил, что бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра, а безопасное расстояние от легковоспламеняющихся предметов составляет два метра. Кроме того, нельзя бросать их в мусорное ведро.

Салюты категорически запрещается запускать в помещении. Для безопасного использования их необходимо устанавливать на ровной твердой поверхности, вдали от деревьев, зданий и других объектов. Также нельзя использовать пиротехнику, на которой видны следы повреждений.

В заключение Александр Григорьев добавил, что фейерверки можно покупать исключительно в официальных магазинах, у которых есть сертификат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Правила
05 января 2024, 13:21
Дополнительный автобус для доставки жителей до пункта обогрева запустили в Подольске
Unsplash
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Дополнительный маршрут автобуса организовали в Подольске. Он доставит оставшихся без тепла граждан до ДК «Машиностроитель» от дома культуры имени 1 Мая. Транспорт будет ходить ежечасно.

Первый автобус отправится уже в ближайшие 30 минут. Номер транспортного средства - С357РР. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Кроме этого, начинает свою работу второй пункт обогрева. Он расположен в гимназии имени Подольских курсантов по ул. Революции, 2», - указал Григорий Артамонов.

В настоящее время работы на котельной ЗАО «КСПЗ» продолжаются.

Утечки на подольской теплотрассе обнаружили минувшим вечером. Пострадавший участок находится на территории режимного завода, что сказалось на сроках устранения проблем. На время ремонта для жителей открыли пункты обогрева на базе домов культуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Автобусы
05 января 2024, 13:03
Административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла
РИА «Новости»
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Руководители ресурсоснабжающих организаций получили представления от прокуратуры Подмосковья из-за перебоев с предоставлением коммунальных услуг в регионе. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел, подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Городским и районным прокурорам поручили оценить работу ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.

Также ведомство поставило на контроль сроки восстановления подачи света, тепла и воды жителям многоквартирных домов. Отдельное внимание уделят порядку начисления людям платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.

В Минэнерго Московской области сообщили об усилении работы аварийно-восстановительных бригад на фоне аномально низких температур и большой нагрузки на сеть.

«Возникающие ситуации отрабатываются в нормативные сроки, ни одно обращение не остается без внимания», - заверили в пресс-службе.

Прокуратура РФ Коммунальные аварии
05 января 2024, 12:42
Пункт обогрева открыли в подольском ДК «Машиностроитель» на время ремонта котельной
РИА «Новости»
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Рабочие в ночь на пятницу, 5 января, ликвидировали прорыв на теплотрассе котельной ЗАО «КСПЗ» в городском округе Подольск. Но проверочный пуск тепла выявил технические неполадки. На время ремонта для жителей открыли пункт обогрева на базе Дома культуры «Машиностроитель». Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Он подчеркнул, что на месте уже работают волонтеры, которые окажут всю необходимую поддержку жителям.

Глава округа добавил, что оперативный штаб продолжит свою работу до окончательного решения всех проблем с отоплением в жилых домах Подольска.

«Ситуация под пристальным контролем вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина и всех ответственных служб», - подчеркнул Артамонов.

Он пообещал в режиме реального времени сообщать горожанам о ходе проводимых работ.

Утечки на подольской теплотрассе обнаружили минувшим вечером. Пострадавший участок находится на территории режимного завода, что сказалось на сроках устранения проблем. К ликвидации аварии подключили силы самого предприятия и аварийной бригады МУП «Подольская теплосеть». После того как утечки устранили, техническую проблему выявили в котельной.

Для обеспечения тепла в Подольской областной клинической больнице туда доставили тепловые пушки.

Подольск Отопление Коммунальные аварии
05 января 2024, 09:01
Работы по устранению аварии на теплотрассе завершили в Подольске
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Аварийные службы завершили восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«На местах протечек всю ночь посменно работали пять звеньев сварщиков и шесть аварийных бригад. Сейчас начали процесс заполнения систем теплотрасс, управляющая компания „Подольск“ сформировала бригады для развоздушивания. Тепло начнет поступать в многоквартирные дома в течение трех часов», - написал он.

Артамонов отметил, что остается на объекте вместе с представителями МЧС, МУП «Подольская теплосеть» и вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным, чтобы проконтролировать запуск системы.

«Жителям микрорайона произведут перерасчет за коммунальные услуги», - добавил глава городского округа.

Вечером 3 января стало известно, что подачу горячей воды и тепла приостановили в микрорайон Климовск в Подольске в связи с аварией на теплотрассе котельной ЗАО «КСПЗ».

Подольск Коммунальные аварии

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