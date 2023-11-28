28 ноября 2023, 10:04

Жителям Подмосковья напомнили о помощи по номеру 112 при происшествиях на льду

Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Водоемы Подмосковья начали покрываться льдом, в связи с чем вероятность происшествий на водоемах увеличилась. В это время резко возрастает количество обращений на номер 112.

В Системе-112 Московской области рассказали, что с осени до весны отмечается рост происшествий на льду. Резкие перепады температур, оттепели, быстрое течение - все это влияет на толщину льда. Выходить на же на поверхность разрешено только тогда, когда толщина корки составляет не менее 10 сантиметров.

Однако рыбаки спешат открыть зимний сезон, а дети часто проверяют прочность льда ради игры. Это нередко заканчивается происшествиями.

Специалисты Системы-112 напомнили основные правила поведения на льду. Во-первых, толщину льда можно определить визуально. Прочный лед голубого цвета с зеленоватым оттенком. Если лед белый или желтоватый - он ненадежен. Во-вторых, нужно помнить, что температура воздуха выше 0 градусов в течение трех дней снижает толщину льда.

Если попали в беду, срочно зовите на помощь или обращайтесь на номер 112 любым доступным способом - по телефону, через SMS или мобильное приложение. Даже если вы не знаете своего местонахождения, оператор определит его по GPS и отправит спасателей.

На номер 112 можно обращаться круглосуточно. Соблюдение основных правил поведения на льду поможет сохранить жизнь.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.

28 ноября 2023, 10:45
Лыжный стадион в Красногорске подготовили к зимнему сезону
Телеканал «360»
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Лыжный стадион в Красногорске готов принимать гостей. Круглые сутки там работали пять снежных пушек. Снежный покров будут формировать еще около двух недель.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проверил готовность лыжной трассы к новому сезону. Тренироваться там будут профессиональные спортсмены. Кроме того, на стадионе «Зоркий» залили лед.

«Сначала смачивали ковер до состояния губки, потом запустили холодильную установку. Она начала морозить и образовалась первая корочка, мы легким разбрызгиванием долили до консистенции льда», - рассказал генеральный директор спорткомплекса «Зоркий» Денис Павлюченков.

После над покрытием работали специальные машины.

Любители фигурного катания уже опробовали новый лед. Массовые катания провели 25 и 26 ноября. Вход - 150 рублей. На стадионе есть коньки на прокат и теплые раздевалки для отдыха, где можно оставить вещи.

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Красногорск
28 ноября 2023, 10:39
Росгвардия передала музею в Подмосковье макеты оружия космонавтов
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Макеты оружия космонавтов передали на хранение в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Подмосковье. Такие экземпляры были разработаны на случай приземления или приводнения на безлюдной местности

Как рассказали в ведомстве, впервые стрелковое оружие отправилось в космос в 1988 года. До 2006 года трехствольные пистолеты ТП-82 обеспечивали безопасность летчиков. По словам начальника Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии Подмосковья, полковника полиции Дмитрия Суркова, оружие способно производить выстрел световыми патронами.

«Особенность ТП-82 в том, что два горизонтальных ствола являются гладкоствольными, а один - нарезным, с возможностью производить выстрел световыми патронами. Дульная энергия оружия, по сравнением с обычной „ракетницей“, позволяла увеличить дальность полета сигнального огня», - сказал он.

Слова благодарности за сохранность экземпляров оружия высказал начальник историко-образовательной службы центра Александр Павловский.

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Музеи Космонавты Росгвардия
28 ноября 2023, 10:37
Дмитрий Волков проверил строительство детской областной больницы в Красногорске
Телеканал «360»
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Строительство детской областной больницы продолжается в Красногорске. Глава округа Дмитрий Волков побывал на объекте и оценил объем выполненных работ.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил стройплощадку и узнал, на каком этапе находятся работы. На сегодняшний день все работы идут в графике. Завершить строительство больницы планируют в 2024 году.

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Проект детской областной больницы в Красногорске поражает не только своим футуристическим дизайном, но и масштабом. Общая площадь здания более 100 тысяч квадратных метров. Больница будет рассчитана на 420 коек и 300 посещений в смену.

Сейчас рабочие занимаются устройством фасада, проводят внутренние инженерные системы. В ближайшее время займутся чистовой отделкой помещений и установкой архитектурной подсветки. Параллельно на территории больницы ведется благоустройство.

«Будут дороги, подъезды, проезды, широкие тротуары, выложенные брусчаткой. Газоны, деревья, кустарники и во внутреннем дворе будет детская площадка», - рассказал руководитель проекта Константин Домрачев.

Красногорск Больницы
28 ноября 2023, 10:31
Новый аппарат для рентгенов установили в противотуберкулезном диспансере в Раменском
Телеканал «360»
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Новый рентген-аппарат появился в филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в Раменском. Медучреждение обслуживает почти 450 тысяч человек из Раменского городского округа, а также Бронниц и Жуковского.

Нагрузка на филиал значительная, поэтому новый рентгеновский аппарат для работы врачей был необходим.

«Услуга будет занимать меньше пяти минут. Кабинет сможет пропустить более 100 человек в смену, конечно же, при таком количестве проживающих это очень важно. Считаю открытие кабинета очень своевременным и отвечающим на все запросы нынешнего времени», - сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Новый аппарат с низкой лучевой нагрузкой. Качество снимков при этом не падает, наоборот, результаты исследования станут лучше. Результаты обследования доступны врачам и пациентам в цифровом формате.

Рентген-аппарат приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». В ближайшее время в регионе все аналоговое оборудование заменят на цифровое, что позволит проводить более глубокие и точные исследования.

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Здравоохранение Раменское

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