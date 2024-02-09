Жителям Подмосковья напомнили о получении услуг Росреестра в МФЦ

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, услуги Росреестра - одни из самых востребованных в МФЦ. По словам директора многофункционального центра региона Галины Варгановой, сотрудники офисов регулярно проходят обучение для быстрого и качественного оказания услуг.

«Специалисты наших офисов постоянно взаимодействуют с коллегами из Росреестра и регулярно проходят обучение, чтобы быть в курсе всех изменений в законодательстве в сфере недвижимости. Такое сотрудничество позволяет оказывать услуги быстро и качественно», - сказала она.

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